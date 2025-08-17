6.1'lik deprem ile sallanan Sındırgı'da ağır hasarlı bina AFAD kontrolünde yıkıldı
Balıkseri'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan binalar AFAD koordinesinde yıkıldı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin şiddeti İstanbul başta olmak üzere birçok ilden hissedilmişti. Deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 6 kişi kurtarılırken, 81 yaşındaki Nihat Önbaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Şiddetli artçılar devam ettiği Sındırgı'da deprem sırasında hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor.
AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, riskli durumdaki binalar kontrollü şekilde yıkılıyor. İş makinelerinin eşlik ettiği çalışmalarda, güvenlik önlemleri alınarak çevredeki vatandaşların zarar görmemesi için alanlara girişler kısıtlandı.
Yıkımın sürdüğü alanlarda vatandaşlar da ellerinde cep telefonlarıyla çalışmaları izledi.
İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, vatandaşların can güvenliği için ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı.
Depremden etkilenen bölgede enkaz kaldırma ve iyileştirme çalışmalarının da aralıksız sürdüğü öğrenildi.