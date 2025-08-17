6.1'lik deprem ile sallanan Sındırgı'da ağır hasarlı bina AFAD kontrolünde yıkıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin şiddeti İstanbul başta olmak üzere birçok ilden hissedilmişti. Deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 6 kişi kurtarılırken, 81 yaşındaki Nihat Önbaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şiddetli artçılar devam ettiği Sındırgı'da deprem sırasında hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor.