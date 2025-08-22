Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ormanda koşarken önüne çıktı... Erzurum'da korkunç olay, tamamen çürümüş ceset bulundu!

Erzurum'da ormanlık alanda bedeni tamamen çürümüş olan bir erkek cesedi bulundu.

Erzurum'da ormanlık alanda korkunç bir olay yaşandı. Eski Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca, ağacın dibinde bedeni tamamen çürümüş bir ceset ile karşılaştı. İhbar üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeye geldi.

KOŞU YAPARKEN ÖNÜNE ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, eski Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca ormanlık alanda koşu yaparken ağaç dibinde bir ceset görünce polisi aradı. Aldığı ihbar üzerine Palandöken ve Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı'na yakın alandaki ormanlık alana gelen polis, bedeni tamamen çürümüş bir erkek cesedi buldu.

CESET İNCELENMEK ÜZERE ADLİ TIP'TA

Cesedin bulunduğu alanı muhafaza altına alan ve inceleme yapan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Ceset, incelemeler sonrası ambulansla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, ölen şahsın kimliğini belirlemek için araştırmasını kayıp ve aranan şahıslar üzerinde yoğunlaştırdı. Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Prof. Dr. Alaattin Karaca, ormanlık alanda koşu yaparken ağaç dibinde bir karartı fark ettiğini belirterek, "Hemen telefondan 112'yi aradım. Onlar da olay yerine sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Şahsın bu halde olmasına üzüldüm" diye konuştu.

