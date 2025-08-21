Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Villa bahçesinde ceset bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı

Villa bahçesinde ceset bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da 2 aydır kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin cesedi boş bir villanın bahçesine gömülü olarak bulundu. Şahsın amcası ve 2 yeğeni tarafından alacak verecek meselesi yüzünden öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi’nde polis ekipleri, dün bir süredir aranan yabancı uyruklu şahsa ait cesedi inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olarak bulmuştu.

YEĞENLERİ DE İŞİN İÇİNDEYMİŞ

Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılmıştı. Olayla ilgili Afganistan uyruklu Nametullah S.’nin alacak verecek meselesi yüzünden amca Cebrail K.’ile birlikte yeğenleri olan Muhammed Yavuz K., ve Nejat K.’ tarafından evinde darp edilerek öldürüldüğü ve ardından boş villanın bahçesine gömüldüğü öğrenildi.

KAÇIRDIKLARI ANLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sosyal medyada bir süre önce paylaşıldığı öğrenilen görüntülerde Nametullah S.,’nin amca ve yeğenleri tarafından bir araca zorla bindirildiği anlar yer almıştı. Nametullah S.’nin kaçırıldığı anların görüntülerini tesadüfen izleyen amcası Mola Morat, Afganistan Başkonsolosluğu aracılığıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma genişletildi.

Villa bahçesinde ceset bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı - 1. Resim

AMCASI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olay tarihinden itibaren kayıp olduğu tespit edilen ‘Nametullah S.’nin bulunmasına yönelik yapılan HTS analizi, sokak çalışmaları ve araştırmalar neticesinde şahsın, Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde Cebrail K.’ya ait olduğu değerlendirilen villaların bulunduğu inşaat alanına gömülmüş olabileceği değerlendirildi.

Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K.’nın özel izinle savcıya verdiği ifadesinde kendi villasının olduğu alanın içerisine Afganistanlı Nametullah S.’yi darp ederek öldürdükten sonra yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. ile birlikte gömdüğünü itiraf etti. Aynı zamanda cesedi bulunan şahsın aylardır arandığı ortaya çıktı.

CESEDİ 4 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Cebrail K.’nın suçunu itiraf etmesinin ardından yaklaşık 2 aydır aranan Nametullah S.’nin cesedinin çıkarılması için villaların olduğu alana iş makinesi çağrıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne ait hassas burunlu kadavra köpeklerinden Melon ve Zeyna’nın cesedin yerini tespit etmesinin ardından alan kazılmaya başlandı. Yapılan kazı çalışmaları neticesinde 4 metre derinlikte ise kayıp olarak aranan adamın cansız bedenine ulaşıldı.

