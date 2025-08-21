Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > İşte CHP'nin İmamoğlu yerine cumhurbaşkanı adayı yapacağı isim! "Bu ismi daha sık duyacağız"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İşte CHP&#039;nin İmamoğlu yerine cumhurbaşkanı adayı yapacağı isim! &quot;Bu ismi daha sık duyacağız&quot;
CHP, Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adayı, Özgür Özel, Tutuklama, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan hesaplar karıştı. İmamoğlu cezaevinden "Çıkarılan adayı desteklerim" derken; kulislerde hem Özgür Özel'in hem de İmamoğlu'nun aday olarak düşündüğü isim konuşulmaya başlandı. İşte detaylar.

İBB Başkanlığı görevindeyken rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde cezaevinden açıklamalarda bulunmuştu.

"ÇIKARILAN ADAYI DESTEKLERİM" DEMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel her fırsatta cumhurbaşkanı adaylarının İmamoğlu olduğunu söylese de tutuklunun halinin bu durumu nasıl etkileyeceği kulislerde sık sık konuşuluyor. İmamoğlu geçen hafta "Ben olamazsam çıkarılan adayı desteklerim" diyerek mesaj yollamıştı.

"BU İSMİ SIKLIKLA DUYACAĞIZ"

Gelişmeler dikkatle izlenirken Gazeteci Sinan Burhan, TV100'de katıldığı programda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için önemli bir iddia ortaya attı. Burhan, "O zaman günün sürprizini söyleyeyim, kendi kanaatimi de söyleyeyim. CHP'nin adayı, Özgür Özel olmazsa Ekrem Bey'in de desteğini alarak Selin Sayek Böke olacaktır. Artık bu ismi sıklıkla duyacağız. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Selin Sayek Böke'dir" dedi.

Selin Sayek Böke
Selin Sayek Böke

"ÖZEL, ADAY OLACAKSA GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKMALI"

Burhan ayrıca, şunları söyledi: "Çok net bir kulis bilgisi söylüyorum. Kritik nokta şu; eğer Özgür Bey, eğer kazanacağına inanırsa aday olacak. Kendisi genel başkanlığı bırakmak zorunda kalacak. Bırakmazsa aday olacak isim Böke'dir. Aksi takdirde kaybederse genel başkanlığı da riskte olduğu için aday olmayabilir."

