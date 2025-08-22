Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ordu'da şüpheli olay! Avukatın elinde taşıdığı paket bomba gibi patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ordu'da ir avukatın elindeki paket bomba gibi patladı. Avukat yaralanırken, patlamanın nedeni henüz öğrenilemedi.

Ordu'da şüpheli olay... Altınordu ilçesinde elinde taşıdığı paket patlayan avukat yaralandı.

OFİSTEN ÇIKTI, YÜRÜRKEN ELİNDEKİ PAKET PATLADI

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ofisinden çıktıktan sonra yürüyen avukat Muhammed Emre T.'nin elindeki paket henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

YARALANDI TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. El ve yüz bölgesinden yaralanan avukat, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Paket içerisinde batarya olabileceği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

