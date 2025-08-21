Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Havai fişek deposunda patlama anı kamerada: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Havai fişek deposunda patlama anı kamerada: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Pakistan, Karaçİ, Patlama, Yangın, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan’da havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.

BİNA VE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Patlama çevredeki binalara ve araçlara da zarar verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Depoda yangının devam ettiği sırada ara ara patlamalar yaşanırken, bölgede araç trafiği durduruldu. İtfaiyenin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Atina, Türkiye-Libya anlaşması öncesi tutuştu! Bölgede Ankara'nın önü tamamen açılıyorTürk dünyasını birleştirecek proje! Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun kilit parçasını açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Silahların tesliminde ilk aşama başladı! Filistin mülteci kamplarında yoğun güvenlik önlemleri alındı - DünyaSilahların tesliminde ilk aşama başladı!Kendi istihbaratları sızdırdı, rakamlar yürek burktu! Gazze'de katledilenlerin en az yüzde 83'ü sivil... - DünyaKendi istihbaratları sızdırdı, rakamlar yürek burktu!Netanyahu talimatı verdiğini duyurdu! Tel Aviv, Hamas ile müzakere masasına dönüyor - DünyaTel Aviv, Hamas ile müzakere masasına dönüyorTrump, askerlerle sokağa iniyor! "Bu gece çıkacağız" - DünyaTrump, askerlerle sokağa iniyor!9 günde 450 binayı patlattılar! İsrail Gazze'de 'tam' işgale başladı - Dünya9 günde 450 binayı patlattılar!Rusya ve Çin'den 'Avrupa tehdidine karşı' İran'a destek! "Batı'nın diplomasi baskıları azalacak" - DünyaRusya ve Çin'den İran destek!
Sonraki Haber Yükleniyor...