Havai fişek deposunda patlama anı kamerada: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
Güncelleme:
Pakistan’da havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.
BİNA VE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
Patlama çevredeki binalara ve araçlara da zarar verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
2 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Depoda yangının devam ettiği sırada ara ara patlamalar yaşanırken, bölgede araç trafiği durduruldu. İtfaiyenin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.
Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
