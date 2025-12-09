Anadolu Ajansı
Yardım istedikten sonra sırra kadem bastılar: Ekipler Sakaryalı yaşlı çift için alarma geçti
Sakarya’da Akyazı’da kaybolan 71 yaşındaki Havva K. ve 72 yaşındaki Mustafa K. araçlarının çamura saplandığı bilgisini verdikten sonra sırra kadem bastı. Telefon sinyalleri de kesilen çift için arama çalışması başlatıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Havva ve 72 yaşındaki Mustafa K. çifti öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıktı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem gözaltına alındı!
TELEFON SİNYALLERİ KESİLDİ
Yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi.
ÖNERİLEN HABERLER
MAGAZİN
Tuvaletteki kavga adliyede bitti! Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında darp şikayeti
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI
Çifte ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine AFAD İl Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR