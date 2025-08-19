Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kömür taşıyan kargo gemisinde korkunç patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kömür taşıyan kargo gemisinde korkunç patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kömür taşıyan kargo gemisinde korkunç patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Baltimore, Patlama, Yangın, Kargo Gemisi, Kömür, Sahil Güvenlik, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kenti açıklarında kömür taşıyan bir kargo gemisinde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi.

Olay, ABD'nin  Maryland eyaletine bağlı Baltimore kenti açıklarında yaşandı.

Kömür taşıyan kargo gemisinde korkunç patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 1. Resim

KARGO GEMİSİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

NBC News'in haberine göre, Sahil Güvenlik yetkilileri gemideki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Yetkililer, Baltimore kenti açıklarında kömür taşıyan bir kargo gemisinde yerel saatle 18.30 civarlarında meydana gelen patlamanın yangına neden olduğunu aktardı.

Kömür taşıyan kargo gemisinde korkunç patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 2. Resim

Söz konusu olayda kimsenin yaralanmadığını belirten yetkililer, yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cankurtaranlar canlarını hiçe saydılar! Denizde ölüm kalım mücadelesi anbean görüntülendiİbrahim Yıldız öldü mü? Sağlık durumu araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'a açık suikast tehdidi! Sosyal medya paylaşımı kan kondurdu - DünyaTrump'a açık suikast tehdidi! Paylaşımları kan dondurduWashington Zirvesi sonrası Macron duyurdu: Türkiye de Ukrayna’nın güvenlik garantilerinde rol alacak! - DünyaTürkiye, Ukrayna’nın güvenlik planında!Zelenskiy’den Melania Trump’a teşekkür: Takdirle karşılıyoruz - DünyaZelenskiy’den Melania Trump’a teşekkürBeyaz Saray’da mikrofonu açık unuttular! Trump'tan Macron'a Putin ile ilgili dikkat çeken sözler - DünyaDünya, Macron'a söylediklerini konuşuyorPutin ve Zelenskiy ne zaman görüşecek? Almanya Başbakanı Merz açıkladı - DünyaDünya bu açıklamayı bekliyordu! 2 hafta içinde...Batı'nın parası ve istihbaratı ile fitne üretip ortalığı karıştırıyorlar! PYD-YPG yalanları - DünyaPara Batı’dan fitne YPG’den!
Sonraki Haber Yükleniyor...