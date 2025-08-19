Trump'a açık suikast tehdidi! Sosyal medya paylaşımı kan kondurdu

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Beyaz Saray’ın önünde Trump karşıtı protestoların düzenlendiği esnada yaşandı. Söz konusu gösterilerde ABD Başkanına ölüm tehditleri savuran Nathalie Rose Jones, New York’tan Washington’a giderken tutuklandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, kadının farklı tarihlerde sosyal medya hesabından Trump’a yönelik yayınladığı tehdit mesajları ortaya çıktı.

''NEFES BORUSUNU KESEREK ÖLDÜRMEYE HAZIRIM''

Jones’un 6 Ağustos tarihli paylaşımında ''Liz Cheney (Avukat ve eski Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi) ve tüm üyelerin önünde ABD Başkanının bağırsaklarını çıkarıp nefes borusunu keserek fedakarca öldürmeye hazırım " ifadeleri yer aldı.

11 Ağustos’ta yapılan paylaşımda ise ''Dinle Donald J. Trump. Ben psikozum,'' ifadeleri yer aldı.

TRUMP’IN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN YALVARDI

ABD Başkanına tehditler yağdıran kadın, 14 Ağustos tarihinde Savunma Bakanı Pete Hegseth'e doğrudan bir mektup yazarak, ''16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 10.00-14.00 arasında Beyaz Saray'da düzenlenecek bir törenle ABD Başkanının görevden alınması'' için yalvardı.

Gizli Servis, 15 Ağustos'ta Jones'la 'gönüllü bir röportaj' gerçekleştirdi. Jones, Trump'ın bir 'terörist' ve 'Nazi' olduğunu iddia etti. Jones'un söz konusu röportajda, kendisine fırsat verilmesi halinde Trump'ı 'yerleşim yerinde' öldüreceğini söylediği ve 'öldürme görevini yerine getirebilecek bıçaklı bir nesneye' sahip olduğunu söylediği iddia ediliyor.

Trump’a yönelik tehdit mesajları yayınlayan 50 yaşındaki Jones tutuklanırken, ABD Savcısı Jeanine Pirro, yasanın tüm gücüyle işleyeceğini söyledi. Pirro, "Başkanın hayatını tehdit etmek en ciddi suçlardan biridir, hızlı ve kararlı bir soruşturmayla karşılanacaktır. Şüphesiz adalet yerini bulacaktır" dedi.