Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump'a açık suikast tehdidi! Sosyal medya paylaşımı kan kondurdu

Trump'a açık suikast tehdidi! Sosyal medya paylaşımı kan kondurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump&#039;a açık suikast tehdidi! Sosyal medya paylaşımı kan kondurdu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan 50 yaşındaki  Nathalie Rose Jones, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen Trump karşıtı gösterilerde ABD Başkanına tehditler savurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Jones’un 6 Ağustos tarihli sosyal medya paylaşımında ''ABD Başkanının bağırsaklarını çıkarıp nefes borusunu keserek öldürmeye hazırım.'' ifadelerinin yer aldığı tespit edildi. 

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Beyaz Saray’ın önünde Trump karşıtı protestoların düzenlendiği esnada yaşandı. Söz konusu gösterilerde ABD Başkanına ölüm tehditleri savuran Nathalie Rose Jones, New York’tan Washington’a giderken tutuklandı. 

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, kadının farklı tarihlerde sosyal medya hesabından Trump’a yönelik yayınladığı tehdit mesajları ortaya çıktı.

Trump, ABD'nin

''NEFES BORUSUNU KESEREK ÖLDÜRMEYE HAZIRIM''

Jones’un 6 Ağustos tarihli paylaşımında ''Liz Cheney (Avukat ve eski Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi) ve tüm üyelerin önünde ABD Başkanının bağırsaklarını çıkarıp nefes borusunu keserek fedakarca öldürmeye hazırım " ifadeleri yer aldı.
11 Ağustos’ta yapılan paylaşımda ise ''Dinle Donald J. Trump. Ben psikozum,'' ifadeleri yer aldı. 

Trump'a açık suikast tehdidi! ''Nefes borusunu kesip bağırsaklarını çıkarmaya hazırım'' - 2. Resim

TRUMP’IN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN YALVARDI

ABD Başkanına tehditler yağdıran kadın, 14 Ağustos tarihinde Savunma Bakanı Pete Hegseth'e doğrudan bir mektup yazarak, ''16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 10.00-14.00 arasında Beyaz Saray'da düzenlenecek bir törenle ABD Başkanının görevden alınması'' için yalvardı. 

Gizli Servis, 15 Ağustos'ta Jones'la 'gönüllü bir röportaj' gerçekleştirdi. Jones, Trump'ın bir 'terörist' ve 'Nazi' olduğunu iddia etti. Jones'un söz konusu röportajda, kendisine fırsat verilmesi halinde Trump'ı 'yerleşim yerinde' öldüreceğini söylediği ve 'öldürme görevini yerine getirebilecek bıçaklı bir nesneye' sahip olduğunu söylediği iddia ediliyor.

Trump’a yönelik tehdit mesajları yayınlayan 50 yaşındaki Jones tutuklanırken, ABD Savcısı Jeanine Pirro, yasanın tüm gücüyle işleyeceğini söyledi. Pirro, "Başkanın hayatını tehdit etmek en ciddi suçlardan biridir, hızlı ve kararlı bir soruşturmayla karşılanacaktır. Şüphesiz adalet yerini bulacaktır" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Okul hazırlığı kabusa döndü! 90 liralık ürüne 649 TL etiketi... Fiyat farklarına şaşırmayan kalmadıAmedspor - Erzurumspor maçı sonrası ortalık fena karıştı! Sahada kavga, tribünde olay çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Washington Zirvesi sonrası Macron: Türkiye de Ukrayna’nın güvenlik garantilerinde rol alacak! - DünyaTürkiye de Ukrayna’nın güvenlik garantilerinde rol alacak!Zelenskiy’den Melania Trump’a teşekkür: Takdirle karşılıyoruz - DünyaZelenskiy’den Melania Trump’a teşekkürBeyaz Saray’da mikrofonu açık unuttular! Trump'tan Macron'a Putin ile ilgili dikkat çeken sözler - DünyaDünya, Macron'a söylediklerini konuşuyorPutin ve Zelenskiy ne zaman görüşecek? Almanya Başbakanı Merz açıkladı - DünyaDünya bu açıklamayı bekliyordu! 2 hafta içinde...Batı'nın parası ve istihbaratı ile fitne üretip ortalığı karıştırıyorlar! PYD-YPG yalanları - DünyaPara Batı’dan fitne YPG’den!Ukrayna için en kritik dönemeç! Trump duyurdu, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek - Dünya"Putin, ben ve Zelenskiy görüşeceğiz"
Sonraki Haber Yükleniyor...