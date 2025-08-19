Zelenskiy’den Melania Trump’a teşekkür: Takdirle karşılıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray’da yaptığı görüşmelerin yankıları devam ediyor.

Zirve sonrası Zelenskiy’den ABD First Lady’si Melania Trump’a teşekkür açıklaması geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Melania Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaş nedeniyle çocukların yaşadığı trajediye dikkat çeken bir mektup gönderdiğini hatırlatan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"ABD First Lady’si Melania Trump’a, bu savaşın en acı ve en zor meselelerinden biri olan Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusuna gösterdiği ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Onun merhametini ve Putin’e yazdığı mektubu derin takdirle karşılıyoruz"

"EN AZ 20 BİN ÇOCUK KAÇIRILDI"

Bu konunun yaşanan insani trajedinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Zelenskiy, en az 20 bin çocuğun kaçırıldığına dikkat çekti.

Zelenskiy, Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska’nın ABD First Lady’si Melania Trump’a yazdığı teşekkür mektubunu eşine iletmesi için ABD Başkanı Donald Trump’a verdiğini belirterek, "Onun sesi önemlidir ve duyarlılığı bu davaya güç katmaktadır" ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından kaçırılan çocukların tümünü evlerine geri döndürmek için çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "Aynısı yıllardır, bazıları 2014’ten bu yana Rusya’da çok kötü koşullarda tutulan savaş esirlerimiz ve sivillerimiz için de geçerli. Hâlâ özgürlüğüne kavuşması gereken binlerce kişi var ve bu konu da barışı sağlamanın parçası" açıklamasında bulundu.

"TÜM SAVAŞ ESİRLERİNİN TAKASI İÇİN MÜZAKERE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Kapsamlı bir esir takası için çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirten Zelenskiy, "Tüm savaş esirlerinin takası için müzakere etmeye çalışacağız ve bize yardım eden güçlü dostlarımız olduğu için minnettarız" ifadelerini kullandı. Mesajının sonuna Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in adını etiketleyen Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın "dünya genelindeki kayıp çocuklar" konusundaki ortak çabalara dikkat çektiği bir paylaşımı da alıntıladı.