Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Zelenskiy’den Melania Trump’a teşekkür: Takdirle karşılıyoruz

Zelenskiy’den Melania Trump’a teşekkür: Takdirle karşılıyoruz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zelenskiy’den Melania Trump’a teşekkür: Takdirle karşılıyoruz
Ukrayna, Rusya, Çocuk Kaçırma, Melania Trump, ABD, Donald Trump, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD First Lady’si Melania Trump’a Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusuna gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Zelenskiy, "Onun merhametini ve Putin’e yazdığı mektubu derin takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray’da yaptığı görüşmelerin yankıları devam ediyor.

Zirve sonrası Zelenskiy’den ABD First Lady’si Melania Trump’a teşekkür açıklaması geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Melania Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaş nedeniyle çocukların yaşadığı trajediye dikkat çeken bir mektup gönderdiğini hatırlatan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"ABD First Lady’si Melania Trump’a, bu savaşın en acı ve en zor meselelerinden biri olan Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusuna gösterdiği ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Onun merhametini ve Putin’e yazdığı mektubu derin takdirle karşılıyoruz"

"EN AZ 20 BİN ÇOCUK KAÇIRILDI"

Bu konunun yaşanan insani trajedinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Zelenskiy, en az 20 bin çocuğun kaçırıldığına dikkat çekti.

Zelenskiy, Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska’nın ABD First Lady’si Melania Trump’a yazdığı teşekkür mektubunu eşine iletmesi için ABD Başkanı Donald Trump’a verdiğini belirterek, "Onun sesi önemlidir ve duyarlılığı bu davaya güç katmaktadır" ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından kaçırılan çocukların tümünü evlerine geri döndürmek için çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "Aynısı yıllardır, bazıları 2014’ten bu yana Rusya’da çok kötü koşullarda tutulan savaş esirlerimiz ve sivillerimiz için de geçerli. Hâlâ özgürlüğüne kavuşması gereken binlerce kişi var ve bu konu da barışı sağlamanın parçası" açıklamasında bulundu.

"TÜM SAVAŞ ESİRLERİNİN TAKASI İÇİN MÜZAKERE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Kapsamlı bir esir takası için çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirten Zelenskiy, "Tüm savaş esirlerinin takası için müzakere etmeye çalışacağız ve bize yardım eden güçlü dostlarımız olduğu için minnettarız" ifadelerini kullandı. Mesajının sonuna Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in adını etiketleyen Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın "dünya genelindeki kayıp çocuklar" konusundaki ortak çabalara dikkat çektiği bir paylaşımı da alıntıladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekmel Cönger kimdir? Trafik kazası geçirdi, son sağlık durumu....Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beyaz Saray’da mikrofonu açık unuttular! Trump'tan Macron'a Putin ile ilgili dikkat çeken sözler - DünyaDünya, Macron'a söylediklerini konuşuyorPutin ve Zelenskiy ne zaman görüşecek? Almanya Başbakanı Merz açıkladı - DünyaZirvede telefon açıldı, kritik karar alındı!Batı'nın parası ve istihbaratı ile fitne üretip ortalığı karıştırıyorlar! PYD-YPG yalanları - DünyaPara Batı’dan fitne YPG’den!Ukrayna için en kritik dönemeç! Trump duyurdu, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek - Dünya"Putin, ben ve Zelenskiy görüşeceğiz"Trump-Zelenskiy zirvesinde bomba madde! 100 milyar dolarlık savunma güvencesi - DünyaTrump-Zelenskiy zirvesinde bomba madde!ABD 6 bin öğrencinin vizesini iptal etti! Öne çıkan neden "Filistin'i desteklemek" - DünyaABD 6 bin öğrencinin vizesini iptal etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...