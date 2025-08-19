Trump-Zelenskiy zirvesinde bomba madde! 100 milyar dolarlık savunma güvencesi

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa Birliği liderleriyle Beyaz Saray’da bir araya geldi.

ABD'DEN UKRAYNA'YA BÜYÜK SÖZ

Zirvede Ukrayna’ya güvenlik garantileri, barış görüşmeleri ve “toprak takası” ihtimali ele alındı.

Financial Times’ın haberine göre Ukrayna, ABD’den üretilen silahlar ve diğer askeri teçhizatlardan 100 milyar dolarlık alım yapma sözü verdi. Avrupa tarafından finanse edilecek bu alım, Washington’dan somut güvenlik garantileri almak amacıyla sunulan bir dizi teklifin parçası olarak öne çıkıyor.

Söz konusu tekliflere göre Kiev ve Washington ayrıca yaklaşık 50 milyar dolar değerinde ek bir anlaşma da yapacak. Bu anlaşma kapsamında UkrJet gibi Ukraynalı savunma üreticileri, Amerikan şirketleriyle ortak çalışarak hem Ukrayna hem de ABD ordusu için saldırı dronları üretecek.

"VERMİYORUZ SATIYORUZ"

Kiev’in teklifi, Trump’ın Amerikan sanayisine ekonomik fayda sağlama vurgusuyla uyumlu olacak şekilde hazırlandı. Trump, gelecekteki yardım taleplerine ilişkin gazetecilere, “Bir şey vermiyoruz, silah satıyoruz” dedi.

Rapora göre, Ukrayna’nın önerileri, “Kalıcı bir barış, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’e tavizler veya bedava hediyeler verilerek değil, gelecekteki saldırıları önleyecek güçlü bir güvenlik çerçevesi üzerine inşa edilmelidir” ifadesini içeriyor.

Kiev, Putin’in ön cepheyi dondurma karşılığında Ukrayna birliklerinin Donetsk ve Luhansk’ın bazı bölgelerinden çekilmesi teklifini reddetti; bunun, Rusya’nın ülkede daha derin bir ilerleme kaydetme riskini artıracağı uyarısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington’da Zelenskiy ve Trump ile birlikte yaptığı açıklamada, her türlü ilerlemeden önce bir ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi: “Bir sonraki toplantının ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum” dedi ve Moskova’ya baskı yapılması çağrısında bulundu.

Belge ayrıca, Rusya’nın savaş sırasında verdiği zararlardan dolayı Ukrayna’ya tazminat ödemesi gerektiğini, bunun Batılı ülkelerde dondurulmuş 300 milyar dolarlık Rus varlıkları üzerinden yapılabileceğini öngörüyor. Herhangi bir yaptırım hafifletmesinin ise Moskova’nın barış anlaşmasına uyumuna bağlı olması gerektiği vurgulanıyor.

Belgede, Rus medyasında yayınlanan ve Trump’ın liderliğini alaya alan görüntüler, Kremlin’in barış çabalarına ciddiyetle yaklaşmadığının kanıtı olarak gösterildi.

Bu öneriler, Trump’ın Alaska’da Putin ile görüştüğü günlerden sadece birkaç gün sonra geldi; görüşmede ABD Başkanı, çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin Moskova’nın pozisyonuna daha yakın bir tutum sergilemişti.