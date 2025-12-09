İhlas Haber Ajansı
Bodrumda korkunç manzara! 42 yaşındaki adam iple asılı halde bulundu
Samsun'da 42 yaşındaki Ö.E. iş yerinin bodrum katında iple asılı halde bulundu. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 42 yaşındaki Ö.E., bir iş yerinin bodrum katında iple asılı halde bulundu.
Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ö.E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
