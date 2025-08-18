Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bağdat Caddesi'nde patlama! Güzellik merkezi savaş alanına döndü

İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir güzellik merkezinde patlama meydana geldi. Şans eseri dükkanda kimsenin bulunmadığı açıklanırken patlamanın etkisiyle yerinden fırlayan cam, alt katta bulunan restorandaki masa ve sandalyelerin üzerine düştü. 

Bugün saat 13.30 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki güzellik merkezinde patlama meydana geldi.

CAMLAR KIRILDI, MASALAR UÇTU

İddiaya göre, kapalı olduğu öğrenilen güzellik merkezinde bulunan kozmetik cihazında patlama meydana gelerek küçük çaplı yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle güzellik merkezinin camları yerinden sökülerek, alt katta bulunan kokoreç dükkanındaki masa ve sandalyelerin üzerine döküldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay sırasında içeride ve çevrede kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Durumun bildirilmesi meydana üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın kesin nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

