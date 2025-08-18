Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kumarhanede görüntülenen Tanju Özcan küplere bindi: Mal bulmuş gibi atlama iblis!

Kumarhanede görüntülenen Tanju Özcan küplere bindi: Mal bulmuş gibi atlama iblis!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kumarhanede görüntülenen Tanju Özcan küplere bindi: Mal bulmuş gibi atlama iblis!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivri çıkışlarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kumarhanede çekildiği iddia edilen fotoğrafına ateş püskürdü. Ailesiyle tatilde olduğunu belirten Özcan, "Mal bulmuş gibi atlama iblis!" ifadelerini kullandı.

CHP'den ihraç edilen ve sık sık sivri çıkışlarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de kumarhanede çekildiği iddia edilen fotoğrafıyla sosyal medyada konuşuldu.

"CASİNOCULAR KRALI UNVANI İSTİYOR GALİBA"

Bir gazeteci Özcan'ın fotoğrafını paylaşarak "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle stres içinde olmalı ki; stresini Kuzey Kıbrıs’ta atıyor.  Fotoğraf, 17/08/2025 tarihi Saat: 21.00'da Kuzey Kıbrıs’taki Concorde Hotel Bafra’nın casinosundan (kumarhanesinden). Mülteci Avcısı ünvanının yanına ‘Casinocular Kralı’ ünvanını da eklemek istemiş de olabilir…" ifadelerini kullandı.

Kumarhanede görüntülenen Tanju Özcan küplere bindi: Mal bulmuş gibi atlama iblis! - 1. Resim

ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ: AİLEMLE TATİLDEYİM

Bu paylaşıma sinirlenen ve anında cevap veren Özcan ise ailesiyle birlikte tatilde olduğunu belirterek "Çok salak bir paylaşım... Eşimle ve oğlumla tatildeyim.. Mal bulmuş gibi atlama iblis… Arkadan fotoya da gerek yok yüzlerce kişiyle foto çektirdim orada" dedi.

Kumarhanede görüntülenen Tanju Özcan küplere bindi: Mal bulmuş gibi atlama iblis! - 2. Resim

"ADAM DEĞİLSİN SEN"

Özcan bir sonraki paylaşımına ise şunları yazdı: "Ayrıca adam değilsin sen! Etek giy dolaş diyeceğim de haklı olarak kadın arkadaşlar bununla niye bizim eteği küçümsüyor diyecekler! Sahi ara beni canlı röportaj vereyim sana. Ben buna dava açıp kazandığımı sokak hayvanlarına yiyecek olarak vereceğim… Ama ben bunu döver haksız hale gelirim muhtemelen!!"

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Amedspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacakAraç sahipleri dikkat! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek... Yargıtay'dan çok konuşulacak karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Araç sahipleri dikkat! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek... Yargıtay'dan çok konuşulacak karar - GündemSıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek!TÜİK bu verileri ilk kez paylaştı! İşte Türkiye'nin en zengin ve yoksul ilçeleri - Gündemİşte Türkiye'nin en zengin ve yoksul ilçeleriİzmirlilere kötü haber! 8 saatlik su kesintisi... - Gündemİzmirlilere kötü haber! 8 saatlik su kesintisi...Cumhurbaşkanı Erdoğan Next Sosyal'de! Meşhur şiiri paylaşıp mesajı verdi: Hazır mısınız? - GündemErdoğan Next Sosyal'de! İlk paylaşımında bomba detayBedava diye yaygara yaptılar ama... CHP'nin 'patates' oyunu ortaya saçıldı - GündemCHP'nin 'patates' oyunu ortaya saçıldıBakan Ersoy'dan Bozdağ Film Platolarına ziyaret! "1,5 milyar görüntüleme aldık" - GündemBozdağ Film Platolarını ziyaret etti: "1,5 milyar görüntüleme aldık"
Sonraki Haber Yükleniyor...