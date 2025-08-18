Kumarhanede görüntülenen Tanju Özcan küplere bindi: Mal bulmuş gibi atlama iblis!

CHP'den ihraç edilen ve sık sık sivri çıkışlarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de kumarhanede çekildiği iddia edilen fotoğrafıyla sosyal medyada konuşuldu.

"CASİNOCULAR KRALI UNVANI İSTİYOR GALİBA"

Bir gazeteci Özcan'ın fotoğrafını paylaşarak "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle stres içinde olmalı ki; stresini Kuzey Kıbrıs’ta atıyor. Fotoğraf, 17/08/2025 tarihi Saat: 21.00'da Kuzey Kıbrıs’taki Concorde Hotel Bafra’nın casinosundan (kumarhanesinden). Mülteci Avcısı ünvanının yanına ‘Casinocular Kralı’ ünvanını da eklemek istemiş de olabilir…" ifadelerini kullandı.

ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ: AİLEMLE TATİLDEYİM

Bu paylaşıma sinirlenen ve anında cevap veren Özcan ise ailesiyle birlikte tatilde olduğunu belirterek "Çok salak bir paylaşım... Eşimle ve oğlumla tatildeyim.. Mal bulmuş gibi atlama iblis… Arkadan fotoya da gerek yok yüzlerce kişiyle foto çektirdim orada" dedi.

"ADAM DEĞİLSİN SEN"

Özcan bir sonraki paylaşımına ise şunları yazdı: "Ayrıca adam değilsin sen! Etek giy dolaş diyeceğim de haklı olarak kadın arkadaşlar bununla niye bizim eteği küçümsüyor diyecekler! Sahi ara beni canlı röportaj vereyim sana. Ben buna dava açıp kazandığımı sokak hayvanlarına yiyecek olarak vereceğim… Ama ben bunu döver haksız hale gelirim muhtemelen!!"