Bitcoin'in rekoru sonrası yeni beklenti! '2030'a kadar 7 kat büyüyebilir'

Bitcoin'in rekoru sonrası yeni beklenti! '2030'a kadar 7 kat büyüyebilir'

- Güncelleme:
Bitcoin, REKOR, Madencilik, Fed, Haber
Ekonomi Haberleri

Bitcoin, geçtiğimiz gün 125 bin 750 dolara yükselerek rekor kırdı. Söz konusu rekor yükseliş, madencilik şirketlerini de olumlu etkiledi. Öte yandan bugün, ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle 6 Ekim’de açıklanması planlanan işsizlik ve tarım dışı istihdam raporu tehlikeye girdi.

Bitcoin, 13 Ağustos’ta ulaştığı önceki 124 bin 533 dolarlık rekor seviyeyi aşarak 125 bin 750 dolara yükseldi ve yeni bir zirve kaydetti.

Bitcoin'in rekoru sonrası yeni beklenti! '2030'a kadar 7 kat büyüyebilir' - 1. Resim

Bu hareket, dijital varlıklara yönelik artan iyimserliği yansıtırken, stablecoin piyasasının 2030 yılına kadar yedi kat büyümesinin öngörülmesi, kriptonun ödemeler, takas ve tokenleştirilmiş varlıklar gibi gerçek dünya kullanım alanlarını güçlendirecek.

Benzingo Crypto'dan edinilen bilgilere göre, Bitcoin’deki yükseliş, madencilik şirketlerini de olumlu etkiledi. Özellikle ASIC çip üreten Canaan hisseleri, talebin artmasıyla son bir ayda yüzde 85, geçen hafta yüzde 65 değer kazandı.

Canaan donanımları, mevcut Bitcoin döngüsünü destekleyen yüksek verimli madencilik riglerinin temelini oluşturuyor.

Bitcoin'in rekoru sonrası yeni beklenti! '2030'a kadar 7 kat büyüyebilir' - 2. Resim

FED VE JEROME POWELL'IN AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR

Fed’in 8 Ekim Çarşamba günü yayımlanacak toplantı tutanakları, piyasalara faiz ve enflasyon tartışmalarına dair bir gösterge sunacak.

Analistler, tutanakları genellikle piyasa yönü belirleyici değil, ton göstergesi olarak değerlendiriyor. Jerome Powell ise Perşembe günü Community Bank Conference’de konuşacak; konuşmanın scripted olması sürpriz açıklama olasılığını sınırlıyor, ancak enflasyon veya finansal stresle ilgili yorumlar piyasalarda hareket oluşturabilir.

HÜKÜMET KAPANMASI İŞSİZLİK VERİLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Federal hükümetin kapanması nedeniyle 6 Ekim’de açıklanması planlanan işsizlik ve tarım dışı istihdam raporu tehlikeye girdi. BLS operasyonları durdurulduğu için veri ancak bütçe sağlanırsa yayınlanacak. Bu durum, piyasalarda normal işgücü sinyali yerine ADP ve özel sektör tahminlerine yönelme ihtiyacı doğuruyor. Resmi verinin yokluğu kısa vadeli volatiliteyi azaltabilir ancak hafta sonu öncesinde belirsizlik meydana getiriyor.

Piyasalarda volatilite, hükümet kapanması nedeniyle öne çıkan her veri açıklaması ve şirket rehberliği ile daha belirgin hale geliyor. Benzinga’nın Baş Stratejisti Matt Maley, 8 Ekim Çarşamba günü yapılacak ücretsiz masterclass’ta bu ortamda yatırım fırsatlarını ve stratejilerini paylaşacak.

