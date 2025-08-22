Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş için İstanbul'da: "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum"

Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Glasgow Rangers'la anlaşmaya vardı.

Milli futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanırken, Rıdvan Yılmaz'ın transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzereİstanbul'a geldi.

"YUVAMA DÖNDÜM"

Havalimanında açıklama yapan Rıdvan Yılmaz, "Yuvama, evime döndüğüm için çok mutluyum. Uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki tüm gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Rangers formasıyla 77 resmi maça çıkan milli sol bek, 2 gol ve 6 asist ile takımın katkı sağladı.