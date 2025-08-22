Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş ile Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Tayfur Bingöl'ün transferi konusunda anlaşmaya vardı. Deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 48 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı kulüpten "Tayfur Bingöl, Kocaelispor’a transfer oldu" başlığıyla yapılan açıklama şöyle: