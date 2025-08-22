Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Yeni adresi belli oldu
Güncelleme:
Siyah-beyazlı kulüp, Tayfur Bingöl'ün Kocaelispor'a transfer olduğunu açıkladı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2022 yılında Alanyaspor'dan kiralanmış, 2023'te bir milyon euroya bonservisi alınmıştı.
Beşiktaş ile Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Tayfur Bingöl'ün transferi konusunda anlaşmaya vardı. Deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 48 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Siyah-beyazlı kulüpten "Tayfur Bingöl, Kocaelispor’a transfer oldu" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl’ün nihai transferi hususunda Kocaelispor’la anlaşmaya varılmıştır.
Tayfur Bingöl’e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
