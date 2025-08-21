Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > CANLI ANLATIM | Lausanne-Beşiktaş maçı canlı skor

CANLI ANLATIM | Lausanne-Beşiktaş maçı canlı skor

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne'ye karşı İsviçre'nin Lozan kentinde kritik bir deplasmana çıkıyor. Stade de la Tuiliere'de oynanacak maçta ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmayı anbean turkiyegazetesi.com.tr olarak hazırladığımız canlı anlatımdan takip edebilirsiniz.

21.08.2025 20:21

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Beşiktaş'ta bu maç öncesinde 6 eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, Mustafa Hekimoğlu, Al Musrati ve Tayfur Bingöl Lausanne ile oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Jonas Svensson ve Mert Günok, maç kadrosuna dahil edilmedi.

21.08.2025 20:21

KADRODA SÜRPRİZ DEĞİŞİM, İKİ YILDIZ LİSTEYE EKLENDİ

Beşiktaş'ta Lausanne ile oynanacak maçlar öncesinde UEFA'ya bildirilen kadroda iki değişiklik yapıldı.

Yeni transferlerden Wilfried Ndidi ve Taylan Bulut, UEFA listesinde yer aldı.

21.08.2025 20:18

KARŞILAŞMAYA NORVEÇ DÜDÜK

İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak karşılaşmda Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

21.08.2025 20:18

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Beşiktaş: Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Joao Mario, Abraham

21.08.2025 20:18

SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Tuiliere Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.15'te başlayacak Lausanne-Beşiktaş maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Yer: İsviçre

Kaynak: Türkiye Gazetesi
