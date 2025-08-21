Beşiktaş'tan 21.8 milyar TL'lik sermaye artırımı! Bankalar Birliği için kullanılacak...

Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği'nden çıkmasının ardından Beşiktaş'tan sermaye artırımı hamlesi geldi. Siyah beyazlı kulüp, sermaye tavanının 6 milyar TL'den 21.8 milyar TL'ye çıkarıldığını KAP'a bildirdi.

21.8 MİLYAR TL'LİK SERMAYE ARTIRIMI

Siyah-beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada 6 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 21.8 milyar TL'ye çıkardığını duyurdu.

Siyah-beyazlı ekip, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

1) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin son sermaye artırımı neticesinde çıkarılmış sermayemizin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 6.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 21.800.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesine,

2) Yapılması planlanan Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın iznini müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden bugün (21/08/2025) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur."

BANKALAR BİRLİĞİ İÇİN KULLANILACAK

Beşiktaş, dün yaptığı açıklama ile sermaye artırımından elde edilecek fonun yüzde 97'sinin Bankalar Birliği ödemesinde kullanılacağını açıklamıştı.