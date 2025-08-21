Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan 21.8 milyar TL'lik sermaye artırımı! Bankalar Birliği için kullanılacak...

Beşiktaş'tan 21.8 milyar TL'lik sermaye artırımı! Bankalar Birliği için kullanılacak...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan 21.8 milyar TL&#039;lik sermaye artırımı! Bankalar Birliği için kullanılacak...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, sermaye tavanının 6 milyar TL'den 21.8 milyar TL'ye çıkarıldığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, sermaye artırımından elde edilen fonu Bankalar Birliği ödemesinde kullanacak.

Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği'nden çıkmasının ardından Beşiktaş'tan sermaye artırımı hamlesi geldi. Siyah beyazlı kulüp, sermaye tavanının 6 milyar TL'den 21.8 milyar TL'ye çıkarıldığını KAP'a bildirdi.

21.8 MİLYAR TL'LİK SERMAYE ARTIRIMI

Siyah-beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada 6 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 21.8 milyar TL'ye çıkardığını duyurdu.

Siyah-beyazlı ekip, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

1) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin son sermaye artırımı neticesinde çıkarılmış sermayemizin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 6.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 21.800.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesine,

2) Yapılması planlanan Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın iznini müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden bugün (21/08/2025) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur."

BANKALAR BİRLİĞİ İÇİN KULLANILACAK

Beşiktaş, dün yaptığı açıklama ile sermaye artırımından elde edilecek fonun yüzde 97'sinin Bankalar Birliği ödemesinde kullanılacağını açıklamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Onlarca taydan dudak uçuklatan gelir sağlandı! Otomobil fiyatına satıldılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da ayrılık! Victor Nelsson, Verona'ya kiralandı - SporGalatasaray'da ayrılık! Yıldız oyuncu İtalya yolcusuBarcelona'da 5 yıllık imza! 65 milyon euroluk yıldız: Kendimden çok şey bekliyorum - Spor65 milyon euroluk yıldız! İmzalar atıldı: Çok şey bekliyorumZiraat Türkiye Kupası 1'inci Tur eşleşmeleri belli oldu! "Avrupa'ya kısa yoldan bilet" - SporTürkiye Kupası eşleşmeleri belli olduTFF 1'inci Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri belli oldu - SporTFF 1'inci Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri belli olduBeşiktaş'ın eski yıldızından Türkiye itirafı: Bir kral gibi yaşıyordum - SporBeşiktaş'ın eski yıldızından itiraf: Kral gibi yaşıyordumBundesliga'dan Premier Lig'e transfer: 18 milyon euroluk yıldız - SporBundesliga'dan Premier Lig'e gitti: 18 milyon euroluk yıldız
Sonraki Haber Yükleniyor...