Beşiktaş Lausanne'yi elerse, elenirse ne olur?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne Sport ile karşı karşıya geliyor. 21 Ağustos 2025’te oynanacak ilk maç, siyah-beyazlıların grup aşamasına yükselme hedefinde belirleyici olucak.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE’Yİ ELERSE NE OLUR?

Beşiktaş, Lausanne Sport’u iki maçlık toplam skorda elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasına yükselmeye hak kazanacak. 36 takımlı lig formatında mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, burada alacakları sonuçlara göre son 16 veya play-off turlarına ilerleme şansı elde edecek.

Grup aşamasına kalmak, Beşiktaş için hem sportif hem de maddi açıdan büyük önem taşıyor. UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasında her galibiyet yaklaşık 400 bin euro, beraberlik ise 133 bin euro ödül kazandırıyor.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE’YE ELENİRSE NE OLUR?

Eğer Beşiktaş, Lausanne Sport’a iki maçlık toplam skorda elenirse, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarındaki mücadelesi sona erecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e elendikten sonra Konferans Ligi’ne geçiş yapan siyah-beyazlılar, bu turu geçemezse sadece Avrupa yolculuğu sona erecek.

Lausanne deplasmanında alınacak bir yenilgi, özellikle büyük bir farkla olursa 28 Ağustos’taki rövanş maçında turu çevirmeyi zorlaştırabilir.

UEFA KONFERANS LİGİ GRUP AŞAMASI MAÇ TARİHLERİ

Beşiktaş turu geçerse, grup aşaması maçları 2 Ekim 2025’te başlayacak ve 18 Aralık 2025’e kadar devam edecek. Grup aşamasında her takım, 6 farklı rakiple iç saha ve deplasman maçları oynayacak.