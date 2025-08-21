Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın eski yıldızından Türkiye itirafı: Bir kral gibi yaşıyordum

Beşiktaş'ın eski yıldızından Türkiye itirafı: Bir kral gibi yaşıyordum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İspanyol ekibi Osasuna'da forma giyen, Beşiktaş'ın Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü 2020-2021 sezonunda adından sıkça söz ettiren Valentin Rosier, Türkiye kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a Ekim 2020'de Sporting Lizbon'dan kiralık gelen, Eylül 2021'de 4 milyon 800 bin euro karşılığında bonservisi alınan Valentin Rosier, 3 kupa kazandığı siyah-beyazlı takımdaki günleri hakkında konuştu.

Beşiktaş'ın eski yıldızından Türkiye itirafı: Bir kral gibi yaşıyordum - 1. Resim

"HERKES FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYOR"

ABD merkezli RG sitesine açıklama yapan Fransız futbolcu, "Beşiktaş'ta oynarken hayatı bir kral gibi yaşıyorsun. Dışarı çıktığında özel şoförün var, herkes seninle fotoğraf çektirmek istiyor ve inanılmaz bir taraftar kitlesiyle maç günü atmosferi oluyor. Kendini önemli hissediyorsun" dedi.

"KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM, ÖYLE OLMADI"

Siyah beyazlı forma altında çıktığı 37 maçta 3 gol ve 7 asistllik performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'la sözleşme imzaladığımda Türkiye'deki seviye hakkında pek bir şey bilmiyordum. Kolay olabileceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı. Çok güzel bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

