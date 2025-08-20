Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş tarihine geçmişti! Hızlı başladı, hemen listeye girdi

Beşiktaş'tan 20,8 milyon euro ve 7,2 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, Rus ekibinde sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Spartak Moskova'ya 31 Temmuz'da imza atan Gedson Fernandes, 20.8 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'ın sattığı en pahalı ikinci futbolcu (ilk sırada Everton'a 22.5 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun var) olarak tarihe geçti. 

HAFTANIN 11'İNDE

Son olarak 2-2 sonuçlanan Zenit maçına ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, takımının 2'nci golünü kaydetti. Zenit karşısındaki performansıyla alkış alan Portekizli orta saha, Rusya Premier Lig'de haftanın takımına seçildi.

Rusya temsilcisinde 3 karşılaşmada görev yapan Gedson Fernandes, toplam 225 dakika sahada kaldı.

