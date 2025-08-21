Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de flaş "stat" kararı! Eyüpspor'dan "4 büyükler" ile oynayacağı maçlar için açıklama

Süper Lig'de flaş "stat" kararı! Eyüpspor'dan "4 büyükler" ile oynayacağı maçlar için açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de flaş &quot;stat&quot; kararı! Eyüpspor&#039;dan &quot;4 büyükler&quot; ile oynayacağı maçlar için açıklama
Süper Lig, Eyüpspor, Atatürk Olimpiyat Stadı, Beşiktaş, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı oynayacağı iç saha maçlarını 80 bin kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağını açıkladı.

Eyüpspor Kulübü; "4 büyükler" olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağını duyurdu.

Süper Lig'de flaş

"GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR  VE KASIMPAŞA KAPILARINI AÇTI"

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Stadyum arayışında bizlere kapıların açarak destek olan Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa Kulübü'ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Tarfatarlarımızın bilmesini isteriz ki; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük stadyumlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyu'munda oynanacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'ye pasaportla geçiş dönemi başladı! Türkler sınır kapısında3 yıllık evlilikte kriz! Dilan Çıtak eşi Levent Dörter’i tek kalemde sildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'tan TFF'ye çıkarma! VAR'da o görüntüleri izlediler: MHK kabul etti - SporAdalı'dan TFF'ye çıkarma! VAR'da izlediler: MHK kabul ettiFenerbahçe'de 8'inci transfer! Meksikalı yıldız imzaya geliyor: İşte sözleşme detayları... - SporF.Bahçe'de 8'inci transfer: Sözleşme detayları...İmzayı attı, gerçek ortaya çıktı! Trabzonspor'un yeni transferine 4 maç ceza - Sporİmzayı attı, gerçek ortaya çıktı! Yeni transfere 4 maç cezaFenerbahçe'den 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'a yürek yakan veda! Acılı eşi o anları paylaştı - SporF.Bahçe'den 'Jrokez'a yürek yakan veda! Acılı eşi paylaştıRıdvan Dilmen çileden çıktı: Mourinho ile görüşmek istiyorum! - Spor"Mourinho ile görüşmek istiyorum çünkü..."Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - SporŞampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Sonraki Haber Yükleniyor...