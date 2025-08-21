Süper Lig'de flaş "stat" kararı! Eyüpspor'dan "4 büyükler" ile oynayacağı maçlar için açıklama

Eyüpspor Kulübü; "4 büyükler" olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağını duyurdu.

"GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR VE KASIMPAŞA KAPILARINI AÇTI"

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Stadyum arayışında bizlere kapıların açarak destek olan Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa Kulübü'ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Tarfatarlarımızın bilmesini isteriz ki; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük stadyumlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadyu'munda oynanacaktır" denildi.