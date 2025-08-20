Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rıdvan Yılmaz eve mi dönecek? Beşiktaş cephesinde bomba iddia

Rıdvan Yılmaz eve mi dönecek? Beşiktaş cephesinde bomba iddia
Beşiktaş, İskoçya ekibi Rangers’ın sol beki Rıdvan Yılmaz’ı yeniden kadrosuna katabilmek için görüşmelerini hızlandırdı. Kulüplerin bonservis pazarlığında önemli mesafe kat edildi oyuncu ise dönüşe sıcak bakıyor.

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve 2022’de Rangers’a 4 milyon Euro karşılığında transfer olan sol bek Rıdvan Yılmaz için yeniden devrede. Siyah-beyazlı yönetim, hem oyuncu hem de kulübüyle temaslarını sıklaştırdı. Yapılan görüşmelerde maaş bazında prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. 

BONSERVİS PAZARLIĞINDA KRİTİK SÜREÇ

Rangers’ın bonservis bedelini yaklaşık 4–5 milyon Euro arasında belirlediği ifade edilirken, Beşiktaş tarafı daha düşük bir rakam üzerinden anlaşma sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda pazarlıklar devam ediyor.

Rıdvan Yılmaz eve dönüş yolculuğunu hızlandırdı - 1. Resim

RIDVAN DÖNÜŞE HAZIR

Rıdvan Yılmaz’ın da kulüp ve kariyer tercihi olarak Beşiktaş’a olumlu baktığı belirtiliyor. Siyah-beyazlı ekiple yapılan görüşmelerde, “Kulüpler anlaşırsa, benden yana hiç sıkıntı çıkmaz” şeklinde açıklamaları olduğu kaydedildi.

RANGERS CEPHESİNDE AYRILIK GÜNDEMDE

Teknik direktör Russell Martin’ın, Yılmaz’ı kadro planlarında düşünmediği yönünde açıklamalarda bulundu. Martin, oyuncuyla dürüst bir görüşme yaptıklarını ve Yılmaz’ın seçeneklerini değerlendirdiğini ifade etti. 

Rıdvan Yılmaz eve dönüş yolculuğunu hızlandırdı - 2. Resim

Beşiktaş camiası Rıdvan’ın geri dönüşüne sıcak bakarken, yönetim de sezon öncesi sol bek hattını güçlendirmek adına bu transferi sonlandırmaya kararlı görünüyor.

 

