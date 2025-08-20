Rıdvan Yılmaz eve mi dönecek? Beşiktaş cephesinde bomba iddia

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve 2022’de Rangers’a 4 milyon Euro karşılığında transfer olan sol bek Rıdvan Yılmaz için yeniden devrede. Siyah-beyazlı yönetim, hem oyuncu hem de kulübüyle temaslarını sıklaştırdı. Yapılan görüşmelerde maaş bazında prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

BONSERVİS PAZARLIĞINDA KRİTİK SÜREÇ

Rangers’ın bonservis bedelini yaklaşık 4–5 milyon Euro arasında belirlediği ifade edilirken, Beşiktaş tarafı daha düşük bir rakam üzerinden anlaşma sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda pazarlıklar devam ediyor.

RIDVAN DÖNÜŞE HAZIR

Rıdvan Yılmaz’ın da kulüp ve kariyer tercihi olarak Beşiktaş’a olumlu baktığı belirtiliyor. Siyah-beyazlı ekiple yapılan görüşmelerde, “Kulüpler anlaşırsa, benden yana hiç sıkıntı çıkmaz” şeklinde açıklamaları olduğu kaydedildi.

RANGERS CEPHESİNDE AYRILIK GÜNDEMDE

Teknik direktör Russell Martin’ın, Yılmaz’ı kadro planlarında düşünmediği yönünde açıklamalarda bulundu. Martin, oyuncuyla dürüst bir görüşme yaptıklarını ve Yılmaz’ın seçeneklerini değerlendirdiğini ifade etti.

Beşiktaş camiası Rıdvan’ın geri dönüşüne sıcak bakarken, yönetim de sezon öncesi sol bek hattını güçlendirmek adına bu transferi sonlandırmaya kararlı görünüyor.