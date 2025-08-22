Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şırnak'ta kaçak elektrik denetimine uzun namlulu silahla saldırı! Dronu havada böyle vurdular

Şırnak'ta kaçak elektrik denetimine uzun namlulu silahla saldırı! Dronu havada böyle vurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şırnak, Kaçak Elektrik, Dron, Saldırı, Haber
İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ta, Dicle Elektrik ekibinin kaçak elektrik faaliyetlerini denetlemek amacıyla kullandığı drona, uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştirildi. Açılan ateş sonucu dron zarar görürken, jandarma ekipleri ateş açan şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürülerek, hakkında adli işlem başlatıldı.

Dicle Elektrik, Şırnak’ın İdil ilçesinde jandarma destekli dron ile kaçak elektrik kullanımına yönelik tarama faaliyetlerine başladı.

Sabahın erken saatlerinde yapılan denetimler sırasında Özbek köyü kırsalında Dicle Elektrik’e ait kaçak tarama dronuna bir şahıs tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Şırnak'ta kaçak elektrik denetimine uzun namlulu silahla saldırı! Dronu havada böyle vurdular - 1. Resim

DRONU UZUN NAMLULU SİLAHLA VURDULAR

Açılan ateş sonucu dron zarar görürken, jandarma ekipleri ateş açan şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürülerek, hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta kaçak elektrik denetimine uzun namlulu silahla saldırı! Dronu havada böyle vurdular - 2. Resim

Dicle Elektrik yetkilileri, konuya ilişkin hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek, "Bu saldırı sadece bizim teknolojik ekipmanımıza değil, aynı zamanda kamu kaynaklarına, kamu hizmetine ve hukukun üstünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Bu tür tehditlere karşı duruşumuz nettir. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

"DRON DESTEKLİ DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Dicle Elektrik, hizmet bölgesinde teknoloji destekli denetim çalışmalarını artırarak sürdüreceğini vurguladı. Yetkililer, kaçak elektrik kullanımını tespit etmeye yönelik insansız hava araçlarının hem kamu kaynaklarının korunması hem de adil enerji paylaşımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Kaçakla mücadelede caydırıcılığı artırmak amacıyla dron destekli denetimlerimiz devam edecek. Hiçbir baskı, tehdit ya da saldırı bu kararlılığımızı değiştirmeyecek" ifadelerine yer verildi.

