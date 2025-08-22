Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yolcu otobüsünde dehşet! Dinlenirken yola savruldu, ikinci şoför feci şekilde can verdi

Yolcu otobüsünde dehşet! Dinlenirken yola savruldu, ikinci şoför feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yolcu otobüsünde dehşet! Dinlenirken yola savruldu, ikinci şoför feci şekilde can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da yolcu otobüsünde dehşet dolu anlar yaşandı. Otobüsün dinlenme kabininde istirahat eden ikinci şoför yola savrularak hayatını kaybetti.

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün dinlenme kabininden yola savrulan otobüsün ikinci şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPINCA KABİN AÇILDI

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolu Sansa Deresi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K., idaresindeki Erzurum-Antalya seferini yapan Esadaş Turizme ait 34 YY 4201 yolcu otobüsü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoför dinlenme kabininin kapağı açıldı.

Yolcu otobüsünde dehşet! Dinlenirken yola savruldu, ikinci şoför feci şekilde can verdi - 1. Resim

İKİNCİ ŞOFÖR YOLA FIRLADI

Kabinde istirahat eden ikinci şoför Cemalettin Tosunoğlu (61) yola fırladı. Olay yerine gelen ambulansla önce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından da Erzurum'a sevk edilen Tosunoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yolcu otobüsünde dehşet! Dinlenirken yola savruldu, ikinci şoför feci şekilde can verdi - 2. Resim
Hayatını kaybeden Cemalettin Tosunoğlu’nun cenazesinin yarın Erzurum’da öğle namazına müteakip Narmanlı Camisinden kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2025 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şırnak'ta kaçak elektrik denetimine uzun namlulu silahla saldırı! Dronu havada böyle vurdular - 3. SayfaKaçak elektrik denetimine silahlı saldırı!İstanbul'da trafik magandalığına gereği yapıldı! Kamyonetle kadın sürücünün önünü kesen şahıs yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da trafik magandalığına gereği yapıldı! Kamyonetle kadın sürücünün önünü kesen şahıs yakalandıİstanbul trafiğinde tüfekle silahla dolaştılar! Araç içinde Airsoft silahla paylaşım yapan şüpheliler yakalandı - 3. Sayfaİstanbul trafiğinde tüfekle dolaştılar!Ordu'da şüpheli olay! Avukatın elinde taşıdığı paket bomba gibi patladı - 3. SayfaAvukatın elinde taşıdığı paket bomba gibi patladıYerlikaya açıklamıştı... İstanbul merkezli operasyonun detayları ortaya çıktı - 3. Sayfaİstanbul merkezli operasyonun detayları ortaya çıktıSerada katliam! 2 kişiyi öldürüp kayıplara karıştı - 3. SayfaSerada katliam! 2 kişiyi öldürüp kayıplara karıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...