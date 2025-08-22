Ankara'da hareketli anlar! Yolcu otobüsü dakikalar içinde küle döndü

Hatay'dan İstanbul'a sefer düzenleyen yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Yakakaya mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden şoför, aracı emniyet şeridine park ederek otobüsteki 36 yolcuyu tahliye etti.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, tahliye edilen yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

"ARACI ZAR ZOR DURDURABİLDİK"

Yanan otobüsün muavini Turgay Olgar, olayla ilgili "36 yolcumuz vardı. Aracı zar zor burada durdurabildik. Can havliyle imdat kolunu çekip, yolcuları tahliye ettik. Allah'a şükür can kaybımız yok sadece mal kaybımız var." dedi.

Otobüste seyahat eden Veysel Özgür ise şunları söyledi: