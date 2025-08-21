Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayseri'de otobüs kazası son dakika! Ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu mu?

Kayseri'de otobüs kazası son dakika! Ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu mu?

Son dakika...Güne feci bir haberle başladık. Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Yolu aşıp ağaçlık alana devrilen otobüs kaza yaptı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kayseri'deki otobüs kazasında ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu mu? İşte son durum...

Kayseri'deki kaza nerede oldu, ölü ve yaralı var mı, otobüste kaç kişi vardı? diye araştırılıyor. Son dakika haberinin detayları belli oldu, işte olay yerinden gelen ilk görüntüler ve son durum. 

KAYSERİ OTOBÜS KAZASI NEREDE OLDU? 

Kayseri'de yoldan çıkan otobüs orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Kaza Kayseri - Niğde karayolu Develi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Otobüsün Giresun'a gitmekte olduğu öğrenildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 

HANGİ OTOBÜS KAZA YAPTI?

Hatay'dan Giresun'a gitmekte olan ve 44 yolcuyu taşıyan 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü kaza yaptı. 

Kayseri'de otobüs kazası son dakika! Ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu mu? - 1. Resim

KAYSERİ'DEKİ KAZADA ÖLÜ VE YARALI SAYISI

Kaza yerinde can pazarı yaşandı, çok sayıda yaralı olduğu ihbarı yapıldı. Adrese  polis, jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından yapılan kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere yakındaki hastanelere sevk edildi. 

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU MU?

Kazada hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu. 41 yaşındaki Tülay Sökmen olay yerinde can verdi. Yaralanan 13 kişinin kimliği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

