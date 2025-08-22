Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul trafiğinde tüfekle silahla dolaştılar! Araç içinde Airsoft silahla paylaşım yapan şüpheliler yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da araçla seyir halindeki 2 kişinin uzun namlulu silah görünümlü Airsoft tüfekle görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da dün araçla seyir halinde olan 2 şahıs, uzun namlulu silah görünümlü Airsoft tüfekle olan görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

EMNİYETTEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İstanbul trafiğinde tüfekle silahla dolaştılar! Araç içinde Airsoft silahla paylaşım yapan şüpheliler yakalandı - 1. Resim

Söz konusu görüntüleri inceleyen ekipler, şahısların kimliklerini tespit etti. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul trafiğinde tüfekle silahla dolaştılar! Araç içinde Airsoft silahla paylaşım yapan şüpheliler yakalandı - 2. Resim

5 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda video içeriğinde bulunan 1 adet uzun namlulu silah görünümlü Airsoft tüfek, 1 adet havalı tüfek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

İstanbul trafiğinde tüfekle silahla dolaştılar! Araç içinde Airsoft silahla paylaşım yapan şüpheliler yakalandı - 3. Resim

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul trafiğinde tüfekle silahla dolaştılar! Araç içinde Airsoft silahla paylaşım yapan şüpheliler yakalandı - 4. Resim

