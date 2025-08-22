Osman Selahaddin Osmanoğlu kimdir?

OSMAN SELAHADDİN OSMANOĞLU KİMDİR?

Osmanlı şehzadesi ve yazar Osman Selahaddin Osmanoğlu, 1940 yılında Mısır’ın İskenderiye şehrinde doğdu. 1958'e kadar Mısır'da yaşayan şehzade, baba tarafından Sultan V. Murad’ın torunu Ali Vasıb Osmanoğlu’nun oğlu olarak biliniyor.

OSMAN SELAHADDİN OSMANOĞLU'NUN EĞİTİMİ VE MESLEĞİ

Lise eğitimini İskenderiye’deki Victoria College’da alan Osman Selahaddin Osmanoğlu, tahsilini sürdürmek üzere gittiği İngiltere’de mali müşavir oldu. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen şehzade, Osmanlı tarihi ve aile şeceresiyle de yakından ilgilendi.

OSMAN SELAHADDİN OSMANOĞLU NEREDE YAŞIYOR?

Osmanoğulları ailesinin en yaşlı ikinci erkek üyesi olarak dikkatleri üzerine çeken şehzade, üç çocuk ve dokuz torun sahibidir. Halen kısmen İstanbul ve kısmen de İngiltere’nin Oxfordshire bölgesinde yaşayan şehzadenin Sürgünden Anavatana: Bir Şehzadenin Hayat Yolculuğu isimli bir kitabı bulunuyor.