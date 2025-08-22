Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Osman Selahaddin Osmanoğlu kimdir?

Osman Selahaddin Osmanoğlu kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osman Selahaddin Osmanoğlu kimdir?
Yazar, İngiltere, Mısır, İstanbul, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmanlı şehzadesi ve yazar Osman Selahaddin Osmanoğlu, 1940 yılında Mısır’ın İskenderiye şehrinde hayata gözlerini açtı. Lise eğitimini İskenderiye’de tamamlayan Osmanoğlu, İngiltere’de mali müşavir oldu. Osmanoğulları ailesinin en yaşlı ikinci erkek üyesi olan şehzadenin hayatı merak konusu oldu.

OSMAN SELAHADDİN OSMANOĞLU KİMDİR?

Osmanlı şehzadesi ve yazar Osman Selahaddin Osmanoğlu, 1940 yılında Mısır’ın İskenderiye şehrinde doğdu. 1958'e kadar Mısır'da yaşayan şehzade, baba tarafından Sultan V. Murad’ın torunu Ali Vasıb Osmanoğlu’nun oğlu olarak biliniyor.

OSMAN SELAHADDİN OSMANOĞLU'NUN EĞİTİMİ VE MESLEĞİ

Lise eğitimini İskenderiye’deki Victoria College’da alan Osman Selahaddin Osmanoğlu, tahsilini sürdürmek üzere gittiği İngiltere’de mali müşavir oldu. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen şehzade, Osmanlı tarihi ve aile şeceresiyle de yakından ilgilendi. 

OSMAN SELAHADDİN OSMANOĞLU NEREDE YAŞIYOR?

Osmanoğulları ailesinin en yaşlı ikinci erkek üyesi olarak dikkatleri üzerine çeken şehzade, üç çocuk ve dokuz torun sahibidir. Halen kısmen İstanbul ve kısmen de İngiltere’nin Oxfordshire bölgesinde yaşayan şehzadenin Sürgünden Anavatana: Bir Şehzadenin Hayat Yolculuğu isimli bir kitabı bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Haftası için TCG Anadolu mesajıRıdvan Yılmaz, Beşiktaş için İstanbul'da: "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdede - HaberlerKadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir? Mustafa Başaran'ın hayat hikayesi beyaz perdedeÜcretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2025 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri araştırılıyor - HaberlerÜcretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2025 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri araştırılıyorSevinç Yazgan kimdir? CHP'den istifasını açıkladı - HaberlerSevinç Yazgan kimdir? CHP'den istifasını açıkladıÜniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları araştırılıyor - HaberlerÜniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları araştırılıyorBehzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? - HaberlerBehzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?Altın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi? - HaberlerAltın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...