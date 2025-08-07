Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahte diploma iddiasına ateş püskürdü! Kayıhan Osmanoğlu'ndan beklenen açıklama

Sahte diploma iddiasına ateş püskürdü! Kayıhan Osmanoğlu'ndan beklenen açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Sahte diploma iddiasına ateş püskürdü! Kayıhan Osmanoğlu&#039;ndan beklenen açıklama
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmanlı Hanedanı üyesi Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, hakkında yapılan sahte diploma iddialarına cevap verdi. Osmanoğlu, "Vakti geldiğinde konuşacağım. O gün geldiğinde hakikatin sesi, iftiranın çığlığını susturacak" dedi.

Son günlerde gündeme gelen 'sahte diploma' ve evrakta sahtecilik operasyonlarına Osmanlı Hanedan üyesi Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun da adı karıştırıldı. 

Kayıhan Osmanoğlu, iddiaları sert bir dille reddetti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Osmanoğlu, "Son günlerde şahsımı hedef alan iddialar ve karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü bilirim ki; bazen gerçek, ancak zamanı geldiğinde konuşur. Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİM BENİ TANIR"

Açıklama şöyle devam etti: "Tarafımdan asla söylenmemiş sözlerin, sanki benim ağzımdan çıkmış gibi sunulmasına karşı milletimizin bu tür mesnetsiz açıklamalara itibar etmemesini özellikle rica ediyorum. Ben bu aziz milletin evladıyım. Milletim beni tanır; özümü, yolumu, duruşumu bilir.

Sahte diploma iddiasına ateş püskürdü! Kayıhan Osmanoğlu'ndan beklenen açıklama - 1. Resim

"HAKİKATİN SESİ, İFTİRANIN ÇIĞLIĞINI SUSTURACAK"

Bugün linç etmeye çalışanlar var. Bağırıyorlar, saldırıyorlar... Çünkü ben sustukça yalanlar konuşuyor. Ama unutulmasın ki; sabır da bir imtihandır. Vakti geldiğinde konuşacağım. O gün geldiğinde hakikatin sesi, iftiranın çığlığını susturacak. Ve bu topraklarda yeniden hakikatin güneşi doğacaktır.Konuya ilişkin tüm açıklamalar, gerekli ifadeler verildikten sonra basın yoluyla kamuoyuna duyurulacaktır. Edep yahu…"

