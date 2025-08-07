Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
10 diplomayı nasıl aldı, özgeçmişini sildi mi? Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sessizliğini bozdu

10 diplomayı nasıl aldı, özgeçmişini sildi mi? Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sessizliğini bozdu

Sahte diploma skandalı yankı uyandırırken gündeme gelen isimlerden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan; 6 lisans, 2 yüksek lisans ve 2 doktora mezuniyeti için "Hayatım okumakla geçti. Birileri iftira atıyor diye bu hevesimi ve duruşumu değiştirmeyeceğim" dedi. Sayan ayrıca mezuniyet bilgilerini özgeçmişinden sildiği iddialarına da cevap verdi.

Sahte e-imza ile üniversite diploması, sürücü belgesi vb. evraklar yapan şebeke çökertildi. Ülke gündemi bu skandalla çalkalanırken gündeme gelen isimlerden biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan oldu.

Hakkındaki iddialara cevap veren ve Yeni Şafak'a konuşan Sayan, hayatının okumakla geçtiğini söyledi. Sayan, ilk lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladığını, Münih Teknik Üniversitesi’nden (TUM) ikinci yüksek lisans derecesi aldığını söyledi.

MEZUNİYET BİLGİLERİNİ ÖZGEÇMİŞİNDEN SİLDİ Mİ?

Sayan 2008'de İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği alanında doktorasını tamamladığını, 2011’de Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandığını ve 2015’te mezun olduğunu ifade etti. Bakan Yardımcısı daha sonra ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yaptığını, bunu da 2023’te başarıyla tamamladığını belirtti.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezuniyetlerinin silindiği yönünde çıkan iddiaları da yalanlayan "Bu bilgi tamamen yanlıştır. Halen Bakanlığımıza ait resmî web sitesinde özgeçmişim olduğu gibi duruyor. Saklayacak bir şeyim olsa neden kamuya açık özgeçmişime ekleyeyim?" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM OKUMAKLA GEÇTİ"

Sayan şöyle devam etti: "Hayatımın tamamı okumakla geçti. Birileri iftira atıyor diye bu hevesimi ve duruşumu değiştirmeyeceğim. Yakın çevremde de birden fazla alanda uzmanlaşmış birçok kişi var. Okumaya ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim"

