Haberler > 3. Sayfa > Almanya’dan döndü, yeni hayat kurmak istedi! Gurbetçi Cuma Damar’ın acı sonu…

Almanya’dan döndü, yeni hayat kurmak istedi! Gurbetçi Cuma Damar’ın acı sonu…

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Almanya’dan döndü, yeni hayat kurmak istedi! Gurbetçi Cuma Damar’ın acı sonu…
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya’dan memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine dönen gurbetçi, satın aldığı evde yaşamaya karar verdi. Ancak tadilat sırasında evin yıkılması sonucu göçük altında kalan Cuma Damar feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan 43 yaşındaki Cuma Damar, memleketi Halfeti'de bir kısmı sular altında kalan eski bir ev satın aldı. Memleketine dönüş yaparak Halfeti'de yaşamak için hazırlıklara başlayan gurbetçi, işe ilk olarak evinin tadilatını yaparak başladı.

Almanya’dan döndü, yeni hayat kurmak istedi! Gurbetçi Cuma Damar’ın acı sonu… - 1. Resim

DUVAR ÜZERİNE DEVRİLDİ

İddiaya göre, öğle arası 2 işçiyi yemeğe gönderen Damar, eline elektrikli kırıcıyı alarak duvarı kırmaya çalıştı. Kırıcının darbelerine dayanamayan duvar, şahsın üzerine devrildi. 

Almanya’dan döndü, yeni hayat kurmak istedi! Gurbetçi Cuma Damar’ın acı sonu… - 2. Resim

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Yemekten dönen işçiler yıkılan duvarın altında kalan Cuma Damar'ı çıkaramayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Damar'ı göçüğün altından çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Almanya’dan döndü, yeni hayat kurmak istedi! Gurbetçi Cuma Damar’ın acı sonu… - 3. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya’dan döndü, yeni hayat kurmak istedi! Gurbetçi Cuma Damar’ın acı sonu… - 4. Resim

