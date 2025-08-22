Almanya’dan döndü, yeni hayat kurmak istedi! Gurbetçi Cuma Damar’ın acı sonu…

Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan 43 yaşındaki Cuma Damar, memleketi Halfeti'de bir kısmı sular altında kalan eski bir ev satın aldı. Memleketine dönüş yaparak Halfeti'de yaşamak için hazırlıklara başlayan gurbetçi, işe ilk olarak evinin tadilatını yaparak başladı.

DUVAR ÜZERİNE DEVRİLDİ

İddiaya göre, öğle arası 2 işçiyi yemeğe gönderen Damar, eline elektrikli kırıcıyı alarak duvarı kırmaya çalıştı. Kırıcının darbelerine dayanamayan duvar, şahsın üzerine devrildi.

KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Yemekten dönen işçiler yıkılan duvarın altında kalan Cuma Damar'ı çıkaramayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Damar'ı göçüğün altından çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.