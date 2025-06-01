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Halfeti gezisi kabusa dönüştü: Araç devrildi, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Halfeti gezisi kabusa dönüştü: Araç devrildi, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye giden bir araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye giden grubun içinde bulunduğu araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3'ü kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ, TAKLALR ATTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi ile Halfeti ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun 13'üncü kilometresinde yaşandı. Kübra G.'nin kullandığı 16 PM 249 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı. Şarampole devrilerek takla atan araçtaki yolcular yaralandı.

Halfeti gezisi kabusa dönüştü: Araç devrildi, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı - 1. Resim

KADINLAR VE ÇOCUKLAR YARALANDI

Kazada sürücü ile 2'si kadın, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapanların gezmek için Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'ye gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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