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Şırnak'ta feci kaza: Şarampole devrilen otomobilde can pazarı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şırnak&#039;ta feci kaza: Şarampole devrilen otomobilde can pazarı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

F.M'nin kullandığı otomobil, Görümlü beldesinin çevre yolunda, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.​​​​​​​ Kazada, sürücü ile araçtaki N.A (17), D.A. (20) ve H.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü F. M. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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