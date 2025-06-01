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Amasya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Amasya&#039;da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya’da meydana gelen korkunç kazada, kontrolden çıkan minibüsün tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göynücek ilçesi ile Amasya merkez arası sefer yapan Erol Yaban (59) yönetimindeki 05 M 4554 plakalı yolcu minibüsü, Oluz köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak patates ekili tarlaya uçtu.

Amasya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

1 ÖLÜ 4 YARALI

Taklalar atan minibüsteki sürücü ve 4 yolcu yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine, acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ve diğer yaralılar Merve Kiraz, Mert Batur Köseibiş, Nurdane Şahin ve Memiş Koç ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Ağır yaralanan Memiş Koç (55) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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