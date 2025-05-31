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Binlerce ürün alıcı bekliyor, üretici mağdur! "20 bin tonu satılmadığı için elimizde"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Binlerce ürün alıcı bekliyor, üretici mağdur! &quot;20 bin tonu satılmadığı için elimizde&quot;
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde üretici, binlerce patatesin hasadını gerçekleştirdi. Fakat ürünün pazara ulaştırılamaması ve yeterli alıcı bulunamaması, bölge ekonomisini olumsuz etkiliyor. Ahlatlı çiftçiler, büyük emek ve maliyetle ürettikleri patatesin piyasada alıcı bulamamasından dolayı mağdur olduklarını ifade ettiler.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde üretici, patates hasadını gerçekleştirdi. Fakat çiftçiler, beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Binlerce ürün alıcı bekliyor, üretici mağdur! "20 bin tonu satılmadığı için elimizde" - 1. Resim

PATATES PAZARA ULAŞTIRILAMADI, BÖLGE EKONOMİSİ ZORA GİRDİ

Bölgenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Ahlat'ta çiftçiler, patateslerini satamadıklarını belirterek, havaların ısınmasıyla ürünlerinin bozulma riski taşıdığını, yetkililerden acil çözüm beklediklerini ifade etti.

Patatesin pazara ulaştırılamaması ve yeterli alıcı bulunamaması, bölge ekonomisini de olumsuz etkiliyor.

ÜRETİCİ, ALICI BULAMADIĞI İÇİN MAĞDUR

Ahlatlı çiftçiler, büyük emek ve maliyetle ürettikleri patatesin piyasada alıcı bulamamasından dolayı mağdur olduklarını ifade ettiler.

Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumların devreye girerek ürünleri almasını ya da alternatif pazarlama kanallarının oluşturulmasını talep ediyor.

Binlerce ürün alıcı bekliyor, üretici mağdur! "20 bin tonu satılmadığı için elimizde" - 2. Resim

"PAZARLAMA SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR"

Ahlat'taki patates depolarında incelemede bulunan Ahlat Ziraat Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirden, "İlçemizde üretilen patateslerden 20 bin tonu satılamadığı için elimizde kaldı. Çiftçilerimiz çok mağdur, devletimizin yardımlarını bekliyoruz. Bu konuda yetkililerimizde acilen bir öneri veya yardım bekliyoruz. Havaların sıcak gitmesiyle birlikte patateslerimiz çürümek üzere, çiftçilerimizin çoğu mağdurdur. Banka ve tarım kredi borçları olduğu gibi kalıyor. Çiftçileri acilen yardım bekliyor. Devletimizin yardım elini bekliyoruz" dedi.

Binlerce ürün alıcı bekliyor, üretici mağdur! "20 bin tonu satılmadığı için elimizde" - 3. Resim

"EMEĞİMİZ ZİYAN OLMASIN"

Ahlatlı patates üreticilerinden Necat Eliş de hasat yaptığı 500 ton patatesinin elinde kaldığını ve satamadığını ifade etti.

Eliş, "500 ton patatesim elimde kaldı. Gübreciye olan borcumuzu, malzemeciye olan borcumuzu bankalara olan borcumuzu ödeyemedik. Ödeyemediğimiz için hem karşı taraf mağdur hem bizde mağdur olduk. Patateslerimizi satamazsak kalkıp bunları çöpe dökmemiz gerekiyor. Bunları çöpe döktüğümüzde doğaya da zarar verecek. Ayrıca milli sermaye çöpe dökülmüş olacak bu devletimizin ve milletimizin yararına olmayan bir durum olacak. Bunun için en kısa zamanda yetkililerimizden devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Bir diğer patates üreticisi Fatih Kemer'de, "Ahlat'ta çitçiyim. Biz bu yıl 150 dönüm patates ektik. Bunu tarlada satamadığımız için depoladık. Patateslerimize alıcı bulamadığımızdan elimizde kaldı. Bunların çöpe gitmemesi için devlet yetkililerimizden bir çözüm bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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