Polisin aracından kalaşnikoflar çıkmıştı! Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı 31 Mayıs 2025 17:44 - Güncelleme: 31 Mayıs 2025 17:51 - Güncelleme:

Sakarya'da polis memurunun aracında yapılan aramada 9 kalaşnikof, 5 tabanca ve mühimmat ele geçirildi; gözaltına alınan polis memuru ile 2 şüpheli tutuklandı. Olay, polis ekiplerinin Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşındığı şüphesiyle aracı durdurması sonucu ortaya çıktı.

Sakarya'da polis memurunun aracından çıkan kalaşnikoflar ekipleri şaşırtmıştı. BAŞKA BİR ARAMA İÇİN DURDURULMUŞTU Polis memuru ile olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İlgili Haber Sakarya'da kaza! Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 24 Mayıs'ta Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı değerlendirerek Anadolu Otoyolu'nda durdurduğu araçta 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 25 şarjör ile 77 fişek ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan polis memuru M.A.K. ile soruşturmanın genişletilmesiyle yakalanan şüpheliler Z.B. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş