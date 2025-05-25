Sakarya'da kaza! Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu

Sakarya'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı 46 yaşındaki kadına SUV araç çarptı. Talihsiz kadın ihbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı hastanede can verdi.

Adapazarı-Karasu yolu Poyrazlar Tabiat Parkı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan B.K.'ye (46) M.T.U. (23) idaresindeki SUV araç çarptı.

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KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen 46 yaşındaki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler, sürücü M.T.U.'yu gözaltına aldı.