Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da kaza! Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu

Sakarya'da kaza! Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da kaza! Yolun karşısına geçmek istedi, canından oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı 46 yaşındaki kadına SUV araç çarptı. Talihsiz kadın ihbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı hastanede can verdi.

Adapazarı-Karasu yolu Poyrazlar Tabiat Parkı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan B.K.'ye (46) M.T.U. (23) idaresindeki SUV araç çarptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen 46 yaşındaki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler, sürücü M.T.U.'yu gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Alkollü baba oğul kavgası kanlı bitti! Biri hastanede diğeri emniyette...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alkollü baba oğul kavgası kanlı bitti! Biri hastanede diğeri emniyette... - 3. SayfaAlkollü baba oğul kavgası kanlı bitti! Biri hastanede diğeri emniyette...Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, bölgeye özel harekat indi! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaEsenyurt'ta komşular birbirine girdi, çok sayıda yaralı varAdana'da kan donduran cinayet! Emekli polis, boşandığı eşini iş yerinde katletti - 3. SayfaEmekli polis, boşandığı eşini iş yerinde katlettiCeza yükseldi, çakar azaldı! Usulsüz kullanım 167 binden, 957’ye düştü - 3. SayfaCeza yükseldi, çakar azaldı!135 promil alkolle trafikte makas attı! İşlem yapan polislere saldıran 3 şüpheliye ters kelepçe - 3. SayfaPolislere saldıran 3 şüpheliye ters kelepçeİki kadından akıl almaz yöntem... "Fare kovma" tekniği bütün apartmanı hastanelik etti! - 3. Sayfa"Fare kovma" tekniği bütün apartmanı hastanelik etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...