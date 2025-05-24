Aynı noktada 2 saat arayla yaşandı! Aydın'da ilginç kazalar silsilesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Mayıs 2025 00:17 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 00:22 - Güncelleme:

Aydın'da ilginç bir hadise yaşandı. Kuşadası ilçesinde yaklaşık iki saat arayla aynı yerde ikinci kaza meydana geldi. Vatandaşlar kör nokta sebebiyle her gün benzer kazaların yaşandığını ifade ederek yolda önlem alınmasını istedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerindeki aynı noktada yaklaşık 2 saat arayla benzer kazalar yaşandı. AYNI NOKTADA İKİ KAZA Hafif viraj sebebiyle kör noktada kalan site bağlantı yolundan caddeye katılan araçları bir anda karşısında gören motosiklet sürücüleri panik fren yaptı. Ani fren sebebiyle yere savrulan motosiklet sürücüleri yolda sürüklenmeye başladı. İlgili Haber Türkiye-Suriye arasında doğal gaz hattı: Tarih verildi, ihracat başlıyor! Şans eseri ciddi yaralanmaların meydana gelmediği kazalarda, sürücülerin bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Kazalar ile ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşlar da aynı yerde her gün benzer kazaların yaşandığına dikkat çekerek, yolda önlem alınmasını talep etti. İki saat arayla meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına anbean yansırken, görüntülerde caddeye bağlanmak isteyen araçları bir anda karşılarında gören motosiklet sürücülerinin panik fren yapması sonucu yere savrulması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş