AFAD duyurdu! Aydın'da korkutan deprem
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD, saat 15.58'de merkez üssü Aydın'ın Germencik ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının yerin 8.7 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirtildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci