AFAD duyurdu! Aydın'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, saat 15.58'de merkez üssü Aydın'ın Germencik ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının yerin 8.7 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3,7 olarak belirtildi.