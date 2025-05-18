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AFAD duyurdu, Ege'de peş peşe deprem oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AFAD duyurdu, Ege&#039;de peş peşe deprem oldu!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan depremler peş peşe geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı, bölge halkı yine ayrı korkuyu yaşadı.

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri geliyor. Son olarak uzun bir süredir sismik hareketliliğin devam ettiği Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı... 

EGE DENİZİ'NDE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Bu depremden sonra bir sarsıntı da Muğla'nın Milas açıklarında kaydedildi. İlk verilere göre depremin büyüklüğü 3,7 olarak kaydedildi, derinliği, ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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23 Nisan'daki 6,2'lik depremin ardından Megakentte panik havası sürüyor. Son sarsıntı dün akşam saatlerinde kaydedildi. Silivri merkezli 2,2 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak duyuruldu. 

Elazığ'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri duyurdu - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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