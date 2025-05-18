AFAD duyurdu, Ege'de peş peşe deprem oldu!

Son dakika... Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan depremler peş peşe geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı, bölge halkı yine ayrı korkuyu yaşadı.

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri geliyor. Son olarak uzun bir süredir sismik hareketliliğin devam ettiği Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı...

EGE DENİZİ'NDE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Bu depremden sonra bir sarsıntı da Muğla'nın Milas açıklarında kaydedildi. İlk verilere göre depremin büyüklüğü 3,7 olarak kaydedildi, derinliği, ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

İSTANBUL SALLANIYOR!

23 Nisan'daki 6,2'lik depremin ardından Megakentte panik havası sürüyor. Son sarsıntı dün akşam saatlerinde kaydedildi. Silivri merkezli 2,2 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak duyuruldu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.