Kahramanmaraş 6 Şubat korkusunu yeniden yaşadı! 4 büyüklüğünde deprem yıkıcı olur mu?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.0 şiddetindeki deprem, paniğe yol açarken akıllara 6 Şubat depremini getirdi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar 4 büyüklüğündeki depremin yıkıcı olup olmadığını araştırmaya başladı. Asrın Felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde binlerce bina yerle bir olurken, 53 binin üzerinde insan hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş’ta 17 Mayıs 22.05 sularında meydana gelen 4.0 şiddetindeki deprem şehiri paniğe sürükledi. 6 Şubat depremini yaşayan vatandaşlar yeni bir felaketin yaşanma korkusunu derinlerde hissetti. Peki 4 büyüklüğünde deprem yıkıcı olur mu?

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM PANİĞİ

6 Şubat depremini derinden hisseden Kahramanmaraş’ta bugün 22.05 sularında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YIKICI OLUR MU?

Kahramanmaraş Göksun merkezli meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından bu şiddetteki depremin yıkıcı olup olmadığı gündeme geldi. 4 büyüklüğündeki bir depremin yıkıcı etkisi düşük olsa da hafif sarsıntılar hissedilebilir.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN NEDEN OLABİLECEĞİ HASARLAR

4 büyüklüğündeki bir depremin şiddeti evin önünden geçen bir kamyona benzetilebilir. Bu ölçekteki bir depremin neden olabileceği hasarlar arasında eşyaların oynaması ile zayıf ve yıkık binaların hasar görmesi yer alır.

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

6 Şubat’ta meydana gelen ilk büyük deprem 7.7 büyüklüğünde ve yaklaşık 65 saniye, ikinci büyük deprem ise 7.6 şiddetinde yaklaşık 45 saniye sürdü. Bu uzun süreli sarsıntılar, binaların çökmesine ve hasarın daha da artmasına neden oldu.