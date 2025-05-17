Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Son depremler listesi
Kahramanmaraş deprem son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş’ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Göksun merkezli olan deprem, Adana ve Kayseri’de de hissedildi.
Kahramanmaraş Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adana ve Kayseri’den de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU?
17 Mayıs 22.05 sularında Kahramanmaraş Göksun merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA
6 Şubat depremini yaşayan Kahramanmaraş’ta bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe yol açtı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Göksun (Kahramanmaraş)
22:05:44
38,14028
36,60333
7,01
4
Göksun (Kahramanmaraş)
20:45:42 17-05-2025
38,15028
36,60278
7,19
1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş)
19:37:21 17-05-2025
37,38056
36,7625
7
1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
17:30:36 17-05-2025
37,80583
37,06611
6,46
1,8
KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
17:30:35 17-05-2025
37,7427
37,182
20,5
1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
02:36:59 17-05-2025
37,84278
37,05806
6,93
1,3
KARAMANLI-(KAHRAMANMARAS)
02:36:57 17-05-2025
37,8423
37,0705
15,6
1,4