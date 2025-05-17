Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? Son depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2025 22:20 - Güncelleme: 17 Mayıs 2025 22:34 - Güncelleme:

Kahramanmaraş deprem son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş’ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Göksun merkezli olan deprem, Adana ve Kayseri’de de hissedildi.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adana ve Kayseri’den de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU? 17 Mayıs 22.05 sularında Kahramanmaraş Göksun merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA 6 Şubat depremini yaşayan Kahramanmaraş’ta bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe yol açtı. SON DEPREMLER LİSTESİ Göksun (Kahramanmaraş)

22:05:44

38,14028

36,60333

7,01

4 Göksun (Kahramanmaraş)

20:45:42 17-05-2025

38,15028

36,60278

7,19

1,2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

19:37:21 17-05-2025

37,38056

36,7625

7

1,1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

17:30:36 17-05-2025

37,80583

37,06611

6,46

1,8 KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)

17:30:35 17-05-2025

37,7427

37,182

20,5

1,7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

02:36:59 17-05-2025

37,84278

37,05806

6,93

1,3 KARAMANLI-(KAHRAMANMARAS)

02:36:57 17-05-2025

37,8423

37,0705

15,6

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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi