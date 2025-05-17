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İki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş&#039;ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 Şubat 2023'te 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem ile sallanan Kahramanmaraş'ta bir deprem daha oldu. AFAD ilk verileri açıkladı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Türkiye'yi sarsan depremlerde yaklaşık 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. İki büyük depremin ardından Maraş korkutan bir depremle daha sallandı.

AFAD'DAN İLK VERİLER

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), saat 22:05:44 sıralarında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0  büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

İki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı - 1. Resim

Deprem yerin 7.01 km derinliğinde yaşandı. Çevre illerden de hissedilen deprem, sık sık sarsıntı yaşayan bölge halkında büyük korku ve paniğe neden oldu.

DEPREMDE YIKILAN BİNA VAR MI?

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediğini bildirdi.

Ünlüer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Göksun İlçemizde 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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