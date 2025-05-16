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AFAD'dan iki büyük depremin vurduğu illerde yaşayanlara önemli uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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AFAD&#039;dan iki büyük depremin vurduğu illerde yaşayanlara önemli uyarı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 ilde yaşayanlara AFAD'dan önemli bir uyarı geldi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Türkiye'yi sarsan depremlerde yaklaşık 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. İki büyük depremden etkilenen 11 ilde yaşayan vatandaşlara AFAD'dan uyarı geldi.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından depremzedeler için yapılan duyuruda TOKİ tarafından yapılan çekilişte konut çıkan vatandaşların imza atması gerektiği hatırlatıldı.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"6.02.2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis il merkezleri ve ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve 06.07.2024, 26.10.2024, 30.11.2024 ve 24.01.2025 tarihlerinde yapılan noter kuraları ile kendilerine konut çıkan ve İlimizde ikamet etmekte olan vatandaşlarımızın açık borçlandırma işlemleri için 20 Mayıs 2025-18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Erzincan İl

Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler.

Bu kapsamda; borçlandırma senedine imza atmayan hak sahibine konut teslim edilmeyecek, 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürede borçlandırma İşlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için belirtilen sürelere riayet etmeleri önemle duyurulur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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