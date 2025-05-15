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Erzurum'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erzurum&#039;da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem Erzurum'da oldu. AFAD gece yarısı meydana gelen Narman merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

Muğla, Kütahya, İstanbul... Yurdun dört bir yanından gelen deprem haberleri yürekleri ağza getiriyor. Muğla'da dün gerçekleşen 6 büyüklüğündeki sarsıntı, sonrasında İstanbul'da devam eden artçılar Kütahya'da süren sismik hareketlilik derken bir deprem de Erzurum'da oldu. AFAD ilk verileri internet sitesinden duyurdu. 

ERZURUM'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'un Narman ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu. Saat 04:18 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 11 kilometre olarak kaydedildi. Gece yarısı gerçekleşen depremi hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum olmadığı aktarıldı.

Kütahya'da yine deprem oldu! İstanbul'da artçılar sürdü - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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