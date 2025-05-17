Peru'da 6.0 büyüklüğünde deprem!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Peru'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, yerin 92 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin ardından başkent Lima başta olmak üzere birçok şehirde hissedilen şiddetli sarsıntı, halk arasında büyük paniğe yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, insanların sokaklara çıktığı ve bazı binalarda hasar meydana geldiği görüldü.

Yetkililer, depremin merkez üssünün şehir merkezine uzak olmasına rağmen, sarsıntının birçok yerleşim yerinde etkili olduğunu bildirdi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi yaralanma bilgisi bulunmazken, arama kurtarma ekipleri muhtemel zarar tespiti için bölgeye sevk edildi.

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