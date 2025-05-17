Beklenen İstanbul depremi için ezber bozan sözler! Prof. Dr. Osman Bektaş adeta konum verdi

Marmara'da 23 Nisan'dan bu yana meydana gelen depremler Türkiye'nin gündemine yeniden 'beklenen büyük İstanbul depremi'ni taşıdı. Uzmanlardan açıklamalar peş peşe gelirken, Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan bir paylaşım geldi. 'San Andreas' örneği veren Bektaş, "Büyük deprem olasılığı bitti mi" sorusunu da cevapladı.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ederken, son aylarda Marmara'da meydana gelen sarsıntılar yeniden 'beklenen büyük İstanbul depremi'ni gündeme taşıdı. Birçok uzmandan konuya dair farklı açıklamalar gelirken, bölgede meydana gelen depremler de devam ediyor.

İSTANBUL SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından özellikle Silivri, Büyükçekmece ve Marmara Ereğlisi merkezli sarsıntılar sürüyor. İstanbul genelinde son olarak hissedilen deprem ise 13 Mayıs'ta Silivri'de 3,3 büyüklüğündeydi. Bu sarsıntıların 'artçı' ya da 'öncü' olarak görülüp görülmeyeceği tartışma konusu olurken, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan yeni bir paylaşım geldi.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ YOLDA MI?

Marmara'da beklenen büyük depreme dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, "Marmara batıdan doğuya kırılmıştır" diyerek detaylara yer verdi.

Bektaş, "Batıda ve doğuda 7'den büyük deprem üreten güçlü Ganos ve İzmit Fayları arasında kalan Zayıf Merkezi Marmara Fayı 7'den küçük deprem üretir. Güçlü faylar batıdan doğuya, 1912 ve 1999 da 7'den büyük deprem üreterek kırılmıştır" dedi.

"SAN ANDREAS" BENZETMESİ

Bir paylaşım daha yapan Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"Zayıf Merkezi Marmara Fayı 1963 Adalar 6,4 ve 2025 Silivri 6,2 depremleriyle kırılmıştır. Gelecekteki Marmara depremi olasılıkla büyük deprem enerjisi biriktiremeyen Zayıf (sürünen- kayan- creep) Merkezi Marmara Fayı'nda gelişecektir. Tıpkı San Andreas Fayında olduğu gibi."

"BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI BİTTİ Mİ?"

Bir takipçisinin kendisine yönelttiği "Büyük deprem olasılığı bitti mi" sorusuna cevap veren uzman isim, şu değerlendirmede bulundu:

"Merkezi Marmara'nın kırılmayan yerleri 7'den küçük deprem üretebilir. Özetle fayın güçlü kabuğu uzun zaman aralığında büyük depremle, zayıf kabuğu ise daha kısa zaman aralıklarıyla orta büyüklükte depremle batıdan doğuya kırıyor."

"BU DEPREMLER İLERLEYEN DÖNEMDE ÇOĞALACAK"

Öte yandan Ekol TV yayınına bağlanan Prof. Dr. Osman Bektaş, dikkat çeken sözler sarf etti. Bektaş, şu ifadeleri kullandı: