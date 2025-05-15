AFAD deprem tehlike haritası güncellendi! Türkiye'de deprem riski en az iller nerede? Hangi illerde deprem riski fazla?

Türkiye deprem tehlike haritası revize edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamayla beraber deprem riski yüksek ve düşük olan iller açıklandıç 23 üç ilde deprem riski düşük bir seviyede olduğu bilgisi verilirken Türkiye'de birinci, ikinci, üçüncü derece riskli yerleri ve az riskli yerler belli oldu.

Ankara ve Konya'da art arda yaşanan depremle beraber deprem risk haritası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) deprem haritasını güncelledi.

Son zamanlarda meydana gelen depremlerin ardından bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen yeni verilerle güncellenen bu harita, deprem olabilecek yerleri daha net bir şekilde görmemizi sağlar.

Harita, yalnızca deprem tehlikesinin arttığı bölgelerde değil aynı zamanda bu bölgelerin zemin yapısını ve muhtemel deprem şiddetlerini de gösterir. Böylelikle vatandaşlar, yaşadıkları binaların ve bölgelerin deprem riskini daha iyi anlamış olur.

AFAD TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI YENİLENDİ

AFAD 2025 yılı için deprem risk haritasını paylaştı. Ege başta olmak üzere Akdeniz ve son zamanlarda Van, Amasya'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar deprem riski olan bölgeleri arama motorlarında araştırmaya başladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamayla beraber Türkiye’de aktif fay hatlarından uzak ve sismik aktivitesi düşük 23 şehir olduğunu belirtti.

DEPREM RİSKİ EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İLLER HANGİLERİ?

AFAD tarafından açıklanan verilere bakıldığında; 4. ve 5. derece deprem bölgesi olan iller şekillendi.

Deprem riski en düşük iller arasında Bartın fay hattına 132 km uzaklıktadır. Zonguldak 2. derece olmasına rağmen sismik aktivite az haldedir. Sinop deprem geçmişine bakıldığında oldukça azdır. Giresun ve Trabzon ise Karadeniz bölgesinde yer aldığı için güvenlidir.

AFAD DEPREME KARŞI GÜVENLİ İLÇELERİ AÇIKLADI

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İL HANGİSİ?

Türkiye'de deprem riski en düşük iller Niğde, Karaman ve Aksaraydır.

Türkiye'de deprem riski yüksek olan iller ise şu şekildedir;

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan, deprem riskinin en yüksek olduğu iller ise Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Düzce, Bolu, Adapazarı, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'dır.

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