Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AFAD deprem tehlike haritası güncellendi! Türkiye'de deprem riski en az iller nerede? Hangi illerde deprem riski fazla?

AFAD deprem tehlike haritası güncellendi! Türkiye'de deprem riski en az iller nerede? Hangi illerde deprem riski fazla?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD deprem tehlike haritası güncellendi! Türkiye&#039;de deprem riski en az iller nerede? Hangi illerde deprem riski fazla?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye deprem tehlike haritası revize edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamayla beraber deprem riski yüksek ve düşük olan iller açıklandıç 23 üç ilde deprem riski düşük bir seviyede olduğu bilgisi verilirken Türkiye'de birinci, ikinci, üçüncü derece riskli yerleri ve az riskli yerler belli oldu.

Ankara ve Konya'da art arda yaşanan depremle beraber deprem risk haritası vatandaşlar tarafından araştırılıyor.  AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) deprem haritasını güncelledi.

Son zamanlarda meydana gelen depremlerin ardından bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen yeni verilerle güncellenen bu harita, deprem olabilecek yerleri daha net bir şekilde görmemizi sağlar.

AFAD deprem tehlike haritası güncellendi! Türkiye'de deprem riski en az iller nerede? Hangi illerde deprem riski fazla? - 1. Resim

Harita, yalnızca deprem tehlikesinin arttığı bölgelerde değil aynı zamanda bu bölgelerin zemin yapısını ve muhtemel deprem şiddetlerini de gösterir. Böylelikle vatandaşlar, yaşadıkları binaların ve bölgelerin deprem riskini daha iyi anlamış olur. 

AFAD TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI YENİLENDİ

AFAD 2025 yılı için deprem risk haritasını paylaştı. Ege başta olmak üzere Akdeniz ve son zamanlarda Van, Amasya'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar deprem riski olan bölgeleri arama motorlarında araştırmaya başladı. 

AFAD tarafından yapılan açıklamayla beraber Türkiye’de aktif fay hatlarından uzak ve sismik aktivitesi düşük 23 şehir olduğunu belirtti. 

AFAD deprem tehlike haritası güncellendi! Türkiye'de deprem riski en az iller nerede? Hangi illerde deprem riski fazla? - 2. Resim

DEPREM RİSKİ EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İLLER HANGİLERİ?

AFAD tarafından açıklanan verilere bakıldığında; 4. ve 5. derece deprem bölgesi olan iller şekillendi.

Deprem riski en düşük iller arasında Bartın fay hattına 132 km uzaklıktadır. Zonguldak 2. derece olmasına rağmen sismik aktivite az haldedir. Sinop deprem geçmişine bakıldığında oldukça azdır. Giresun ve Trabzon ise Karadeniz bölgesinde yer aldığı için güvenlidir. 

AFAD DEPREME KARŞI GÜVENLİ İLÇELERİ AÇIKLADI

AFAD YENİ DEPREM HARİTASI: AFAD deprem haritası yenilendi Türkiyede deprem riski en az iller neresi Hangi illerde deprem riski yüksek AFAD Türkiye Deprem Haritası

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İL HANGİSİ?

Türkiye'de deprem riski en düşük iller Niğde, Karaman ve Aksaraydır. 

Türkiye'de deprem riski yüksek olan iller ise şu şekildedir;

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan, deprem riskinin en yüksek olduğu iller ise Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Düzce, Bolu, Adapazarı, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'dır.

AFAD deprem tehlike haritası güncellendi! Türkiye'de deprem riski en az iller nerede? Hangi illerde deprem riski fazla? - 4. Resim

TÜRKİYE DEPREM RİSKİ HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara'da en büyük deprem ne zaman oldu? Ankara deprem listesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
5.2 deprem büyük mü? Konya ve Ankara'da deprem paniğe yol açtı! - Haberler5.2 deprem büyük mü? Konya ve Ankara'da deprem paniğe yol açtı!15 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl? - Haberler15 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?Ankara'da en büyük deprem ne zaman oldu? Ankara deprem listesi - HaberlerAnkara'da en büyük deprem ne zaman oldu? Ankara deprem listesiAnkara deprem bölgesi mi? Deprem bölgesinde olan iller ve fay hattı haritası - HaberlerAnkara deprem bölgesi mi? Deprem bölgesinde olan iller ve fay hattı haritasıKonya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 15 Mayıs Kandilli Rasathanesi açıkladı - HaberlerKonya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 15 Mayıs Kandilli Rasathanesi açıkladıKonya'da fay hattı var mı, Konya deprem bölgesinde mi? Konya deprem son dakika gelişmeleri - HaberlerKonya'da fay hattı var mı, Konya deprem bölgesinde mi? Konya deprem son dakika gelişmeleri
Sonraki Haber Yükleniyor...